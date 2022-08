Lessines participe pour la première fois à Wallonie en fleurs !

Ces dernières années, Lessines a amorcé son indispensable révolution dans sa gestion des espaces verts. Si l’interdiction de produits chimiques impose ce changement, c’est surtout la conviction de devoir agir en faveur de la biodiversité, et plus généralement du climat et l’environnement, qui guide les services communaux.

Changer de manière de travailler ne pouvait se faire au détriment du souci d'embellir le cadre de vie. Et c'est là un des objectifs de "Wallonie en fleurs".



Chapeauté par l'asbl Adalia, le concours a pour vocation, depuis 2017, de permettre à des communes, villages, quartiers de s'engager sur des projets d'amélioration du cadre de vie, de développement de l'économie locale, d'attractivité touristique, de respect de l'environnement ou de préservation du lien social. Il vise aussi à simplement mettre en avant leur savoir-faire dans ces domaines.

Pour la première fois, la Ville de Lessines participe à ce concours. En parcourant les rues de la Ville, les services ont présenté une partie de leur travail, mais également des collaborations avec les partenaires locaux.

Ces projets étaient défendus dans notre dossier de candidature : le fleurissement de la Grand-Place, le verdissement de la rue commerçante, le potager collectif d'Houraing, la prairie fleurie à l'avenue Fernand Delmotte, les paniers végétalisés de la Dendre et bien entendu, le jardin de plantes médicinales et la roseraie au sein de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose.