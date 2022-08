Une nouvelle édition du Festi’Chougle au parc de Russeignies

Le Conseil des Jeunes du Centre Protestant d’Amougies "Les chougles", le Centre Culturel du Pays des Collines et la Commune de Mont-de-l’Enclus s’associent pour proposer une nouvelle édition du Festi’Chougle le samedi 20 août prochain.

L’évènement "Hybridé le jour, débridé la nuit" a rassemblé plus de 500 personnes de tous âges en 2021, les organisateurs aspirent à faire encore mieux en 2022... Le Festi’chougle a entre-autres pour objectif de créer une émulation folklorique autour de la chougle, l’animal légendaire qui peuple les bois de l’Enclus mais qui se reproduit à Molenbaix. Il paraît même que ce drôle d’oiseau a aidé un ermite à découvrir l’enfant Liedericq, futur fondateur de la lignée des Comtes de Flandres.

En août 2022, le parc de Russeignies revêtira ses airs de fête pour donner vie aux légendes du folklore enclusien mais aussi pour sensibiliser les festivaliers aux démarches éco-citoyennes. Réunis sous le signe de la Chougle (l’animal mythique né de l’union de l’aigle et de la chouette), les festivaliers pourront profiter de concerts et d’animations pour tous les publics.

Oiseaux diurnes et nocturnes s’uniront en musique pour une soirée festive hybridée : enfants, parents, grands-parents, jeunes adultes et adultes jeunes. Tous se croiseront au Festi’Chougle. Les animations ludiques proposées en après-midi auront pour but de sensibiliser le jeune public à l’environnement. Les produits locaux seront mis à l’honneur (bière des brasseries Authentique de Blaton, Kluis de Mont-de-l’Enclus, jus de fruits des vergers du Fresnoy à Molembaix…).

La volonté des organisateurs étant de privilégier les circuits-court. Un festival purement local, avec des artistes et des produits locaux ! Il y aura également un foodtruck sucré/salé pour régaler les papilles des festivaliers. Des DJ’s en herbe, issus de Maisons de Jeunes des environs, se produiront entre les concerts