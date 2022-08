La Ville de Chièvres organise un mini salon de l'énergie

Ce n'est plus un secret, les prix de l'énergie ne cessent de flamber. De ce fait, la Ville de Chièvres organise au Moulin de la Hunelle, un mini salon de l'énergie le vendredi 16 septembre à 15h. Ainsi, différentes questions seront abordées: Que peut-on faire pour réduire ses factures ? Existe-t-il encore des primes ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Un audit énergétique est-il toujours nécessaire ? Quel est son coût? Changer de fournisseur d’électricité oui mais pourquoi? Comment? Et à quel coût?

A l'occasion de l'événement, l’intercommunale IPALLE présentera le projet WAPISOL qui vous accompagnera sans coût et sans obligation tout au long de ces démarches. IDETA présentera succinctement les projets COLECO (création d’une Communauté locale d’Energie Durable à Vaudignies) et "Ecol logie".

Un stand tenu par IPALLE proposera quelques-uns des projets mis en œuvre dans nos bâtiments publics. Enfin, une présentation et une visite des installations de la coopérative COOPEOS (plaquettes bois) ainsi qu'une présentation de CLEF (Coopérative pour les Energies du Futur) et du fournisseur d’électricité verte, locale et citoyenne : COCITER.