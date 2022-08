L'humoriste athois Jeremy Moriau parodie le célèbre tube d'Angèle

Les athois trépignent d'impatience à l'approche de leur célèbre Ducasse. Jeremy Moriau, humoriste, a voulu pour l'occasion, mettre à l'honneur sa ville et cet événement incontournable qu'est la Ducasse d'Ath. C'est dans un clip complètement déjanté, publié pas plus tard qu'il y a deux jours, que l'artiste parodie le tube d'Angèle "Bruxelles je t’aime" en l'adaptant à sa manière.

A visionner sur les réseaux sociaux, "Mamz'elle JTM", une belle référence à Mademoiselle Victoire, géant du Cortège de la Ducasse, apporte unanimement de la joie et de la bonne humeur en cette période pour le moins morose. "Les athois ont dû se passer de leur traditionnel Ducasse pendant deux ans et l'idée avec cette chanson est de partager à quel point Mademoiselle Victoire a pu nous manquer", précise Jeremy Moriau.



Ayant déjà eu la chance d'être porteur du géant, il insiste également auprès du public à faire la fête et à profiter pleinement tout le long de la Ducasse ! En effectuant des chorégraphies pointilleuses, Jeremy et ses danseurs, habillés aux couleurs de la Ville, ont énormément répété pour aboutir à ce projet. "Nous avons travaillé un mois pour aboutir à ce résultat. Chaque danseuse a apporté sa petite touche de couleurs. Le plus difficile durant le clip réalisé par Florent Fourmentin, également athois, a été de tourner sous des températures tournant autour des 30 degrés".

Fan incontournable de la chanteuse Angèle et de son dernier album, l'humoriste n'a pas hésité à identifier la jolie blonde. "Elle réagit souvent sur les réseaux sociaux. J'espère qu'elle verra la vidéo et que cela lui plaira. Pourquoi pas avoir une réaction de sa part ...".

Avec déjà 17 000 visionnages, le clip "Mamz'elle JTM", reste avant tout le préambule du spectacle de l'humoriste intitulé: "Chu Djà là!". Présent au Palace à Ath les 24 et 25 août prochains, Jeremy Moriau maniera chant et danse à la perfection sans oublier beaucoup de rires. Spectacle dans lequel, il tentera de trouver une bonne raison de fêter avec vous cette nouvelle Ducasse qui s'annonce particulière...

Infos et réservations: MCATH - Spectacles