Frasnes-lez-Anvaing: un cinéma en plein air sur l'ancien site de la Sucrerie

Qu’il pleuve, qu’il vente ou que le soleil rayonne, le Centre Culturel du Pays des Collines a tout prévu. Le 19 août, le film "Envole-moi" sera projeté sur écran géant et visible depuis les voitures sur l’ancien site de la Sucrerie (Rue Henri Lemaire 11) de Frasnes-lez-Anvaing.

Il suffira d’ajuster la fréquence de l’auto-radio pour entendre les voix de Gérard Lanvin et Victor Belmondo résonner dans un film tendre et drôle pour toute la famille !

Le film raconte l'histoire de Thomas qui passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

Le parking est accessible dès 20h et la projection débutera à 21h. Prix : 5 € par voiture.