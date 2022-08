Situation critique pour le refuge Opale à Lessines: "Plus un seul enclos pour chien n’est disponible"

Lors de la période de confinement, de multiples foyers ont adopté des animaux de compagnie histoire parfois de briser la solitude. Une bonne action qui semble pourtant avoir des répercussions aujourd'hui.



Avec un retour à la vie normale, beaucoup ont compris que s'occuper d'un animal n'avait rien de facile et ont également pris conscience qu'ils n'étaient pas prêts à aménager leur quotidien pour acceuillir un nouvel arrivant. Résultat, les refuges sont relativement bondés ...

C'est notamment le cas du refuge Opale à Lessines. L'ASBL a récemment lancé un appel à l'aide à la population. "Nous sommes complets dans presque toutes les espèces confondues. La vague d'abandons et de saisie de ces derniers temps est affolante", indique l'association sur sa page Facebook.

"Les bénévoles sont débordés et ne savent plus où donner de la tête"

"Nous devons refuser des dizaines de demandes par jour et pourtant, nous sommes remplis à 120% de notre capacité. Plus un seul enclos pour chien n'est disponible, plus une seul cage de quarantaine pour chats n'est disponible, c'est la même situation dans les rongeurs et les animaux de ferme. Les comptes baissent, les stocks sont vides, les bénévoles sont débordés et ne savent plus où donner de la tête", poursuit le refuge.

De ce fait, le refuge est actuellement à la recherche de divers produits. Si vous en avez en abondance dans vos placards, n'hésitez pas à penser aux animaux: croquettes pour chats et chatons, litière pour chats ou pellets de chauffage, granulés pour lapins, cochons d’Inde, rats, chinchillas, furets, hamsters, grains pour poules, chèvres, moutons, cochons, chevaux repos et senior, litière de chanvre, copeaux de foin, foin, fruits et légumes, granulés pour tortues aquatiques, poissons surgelés, produits d’entretien : nettoye-tout, eau de javel, dettol, lessive, adoucissant.

Il est également possible de parrainer et de soutenir un animal coup de cœur à partir de 15€ par mois pour aider le refuge à prendre soin de lui.