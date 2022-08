Une application mobile 100% Ducasse d'Ath

Plus que quelques jours avant de célébrer l'incontournable Ducasse d'Ath. Le samedi 27 août, Goliath et sa dame, escortés par les groupes des Bleus, se rendront, en dansant, de l’Hôtel de Ville à l’église Saint-Julien où sont célébrées les Vêpres Gouyasse. Athois ou fidèles participants ignorent peut-être qu'une application mobile dédiée à la Ducasse d'Ath a dépassé aujourd'hui les 10 000 téléchargements. C'est en 2015 qu'elle a vu le jour. Figure de pionnière pour l'époque, elle met à disposition une mine d'informations sur la Ducasse.

Elle s'enrichit chaque année de jeux, quizz ou autres fonctionnalités plus fun pour ne rien louper de cet événement majeur de notre folklore. Une fois le contenu chargé et mis à jour, l'app fonctionne hors connexion. En plus de présenter l'historique de la Ducasse, la composition du cortège, les textes et les chants, un onglet spécial est consacré à cette année 2022, un retour d'ailleurs vers une Ducasse traditionnelle après une période où le covid avait empêché la fête.

On y retrouve notamment l'ensemble du programme, l'accès à l'événement et les parkings disponibles. Pour les plus joueurs, des jeux sont également proposés comme un puzzle ou un memory. Les adeptes de la Ducasse peuvent tester leurs connaissances grâce à des quizz. Fan des selfies ? Il est aussi possible de faire votre photo avec les figurants !

L'application, créée par Marie van den Bril est disponible gratuitement sur App Store ou Google Play pour les athois d'ici et d'ailleurs, fiers de voir cette icône sur leur smartphone, pour vérifier s'ils sont incollables mais également pour les visiteurs, afin de découvrir cette fête et avoir toutes les infos utiles.