Wallonie picarde: des vacances en pension canine, une solution qui a du chien !

Alors que la période estivale touche à sa fin, certains propriétaires de chiens ont peut-être fait appel à des pensions présents au sein de la Wallonie picarde. Pour les personnes qui ignorent le concept, une pension canine est un lieu et domicile pour chien, appartenant à un propriétaire particulier.

Le fonctionnement peut être comparé à une crèche pour enfants. Le principe est plus ou moins le même : vous amenez votre animal de compagnie à la pension canine à un moment donné et le récupérez à un jour ou à une heure convenu(e).



Cette offre est principalement destinée à ceux qui n'ont personne à qui confier leur animal pendant une certaine période. "Certaines races comme les Doberman ont tendance à déprimer mais en général, cela se passe bien. Ce sont davantage les propriétaires qui ont du mal à gérer leurs émotions", indique la responsable d'une pension.

Au Chenil 2018, à Frasnes-lez-Anvaing, les grandes vacances ont été plutôt bénéfiques. "Nous avons reçu beaucoup de chiens", précise la gérante. "Même si les années précédentes ont été touchées par le coronavirus, la situation reste assez stable. De plus, comme la vie a repris son cours, la population souhaite partir en vacances et plus longtemps. Elle ne fait donc pas attention à son budget quand elle tient à son animal. En demandant 12 euros par jour pour un chien, ce prix reste relativement abordable dans la région".

Malheureusement, pour cette passionnée des animaux les pensions pour chiens semblent encore loin d'être entrées dans les moeurs. "Les propriétaires prennent connaissance des pensions en demandant conseil à leur vétérinaire, un bon nombre ne sont pas au courant du principe", poursuit le Chenil 208. "Beaucoup de personnes laissent encore leur(s) chien(s) chez eux. Dernièrement, des maîtres, partis en vacances, les avaient laissés au domicile et comptaient sur leurs parents. Néanmoins, ils se sauvaient sans cesse".

Afin que ces animaux à quatre pattes soient acceptés au sein des pensions, ils doivent bien entendu, être en ordre de vaccination. De plus, la responsable n'a pas d'autre choix que de faire une sélection au niveau des races. "Personnellement, j'évite d'accueillir les grands chiens comme les American Staff et les Bull Terrier. Ils ont souvent du mal à supporter les autres".