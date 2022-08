Fruit d’un partenariat entre le PCDN de la commune de Frasnes-lez-Anvaing et le CRIE de Mouscron, le circuit vous promènera de panoramas en photos gagnantes.

Frasnes-en-photos 2022 : 3 km entre photos et panoramas

C’est juste à côté de la roulotte de Framboise, route de Grandieu à Frasnes-lez-Anvaing que débute cette balade de 3 km. Fruit d’un partenariat entre le PCDN de la commune de Frasnes-lez-Anvaing et le CRIE de Mouscron, ce circuit vous promènera de panoramas en photos gagnantes.

Après un départ longeant la lisière du bois, la traversée de la route demandera votre vigilance. La balade gagne ensuite en hauteur par la rue Hoguenne et dévoile les premiers panoramas entre bois et prairies, typiques du pays des collines.

Progressivement vous arrivez au sommet de l'entité. Sur la crête se dévoilent d’un côté les contreforts des Ardennes flamandes et de l’autre les collines boisées et agricoles du Pays des Collines. Après ce bel effort, pourquoi ne pas prendre un verre "Au petit photo café" tout en profitant de la vue à 360 degrés.

Requinquez, vous voilà reparti pour entamer le retour tout en douceur. Arrivé au carrefour de la chapelle aux chats, le sommet est franchi et la suite ne sera que descente entre champs, bois et prairies. Sur le sentier qui vous emmène vers le petit bosquet, laissez traîner vos yeux sur le sol. Il est jonché de nodules de silex.

Témoins lointains du passé maritime de la région, ces roches dures très riches en silice abondent sur certaines collines, surtout lorsqu’elles sont cultivées.

Vous voilà maintenant dans le bosquet, les châtaigniers très présents attestent du sol riche en sable et vous offrent leurs fruits pour reprendre des forces pour la dernière descente.

Laissez-vous glisser entre les champs en profitant des panoramas et des buses variables qui tournent dans le ciel. La balade se termine mais n'hésitez pas à revenir découvrir les autres sentiers qui jalonnent le coin. Plus d'infos et autres circuits sur www.frasnes-en-photos.be