La piscine communale d'Ath rouvrira courant du mois de septembre

Encore quelques semaines de patience pour les habitants athois avant de découvrir leur toute nouvelle piscine communale, située à la rue de Gand. Après plus d'un an de travaux, estimés à 4,8 millions d'euros, la piscine pourra de nouveau permettre aux 100 000 nageurs qui la fréquentaient annuellement, de pratiquer leur activité sportive dans les meilleures conditions possible.

Jérôme Salingue, échevin des Sports: "Les travaux de notre piscine se terminent peu à peu avec une réouverture plus que probable en septembre. Il en sera de même pour la salle de sport à l'arrière qui a été complètement refaite du sol au plafond, avec de nouveaux vestiaires et douches", a-t-il précisé sur sa page Facebook.

Depuis son inauguration en 1972, la piscine communale de la Cité des Géants n'avait jamais subi d'importantes rénovations. Lorsque la Région wallonne a lancé un appel à projet "Plan Piscine", la Ville d'Ath a sauté sur l'occasion. Très prisé par les écoles primaires et secondaires de l’entité qui la fréquentaient chaque semaine dans le cadre des cours d’éducation physique, l’établissement se devait de continuer de répondre aux attentes du public.

Pour rappel, le but premier de ces travaux, d'une grande ampleur était d'améliorer l’expérience des visiteurs. De ce fait, un élévateur a été installé au niveau de l’entrée principale, facilitant ainsi la visite des personnes à mobilité réduite (PMR). Une fois au bord de l’eau, elles profiteront d’un système leur permettant d’entrer dans le bassin en toute sécurité.

Les visiteurs pourront prochainement plus aisément se procurer leur place via un système de guichet automatique, avant de se rendre dans des vestiaires entièrement revus.



La zone des vestiaires compte désormais quatre vestiaires collectifs et 26 vestiaires individuels, dont deux exclusivement réservés aux PMR. De plus, de nombreux rangements ont été créés de part et d'autre du complexe afin d'optimaliser l'espace.



D'un point de vue esthétique, l'extérieur du bâtiment est mis en avant et plus visible afin d'attirer l'oeil des potentiels nageurs.

La nouvelle cafétéria donne aujourd'hui directement sur le bassin de natation, créant ainsi un espace de discussion et de restauration agréable. Le volume du bassin est aussi revu à la hausse, un sixième couloir de nage vient s’ajouter aux cinq déjà existants. La profondeur augmentée de 30 centimètres plaira au club de plongée qui pourra continuer ses activités ainsi que les compétitions sans préoccupation.

La salle de gym s'est également refait une beauté, du sol au plafond afin de répondre aux normes. Le revêtement au sol a été remplacé et des puits de lumière directe, plus agréables, ont vu le jour en remplacement des lanterneaux.