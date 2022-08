Salon du Sport et de la Jeunesse de Frasnes-lez-Anvaing

La rentrée scolaire approche à grands pas et qui dit rentrée dit activités extrascolaires. Chaque année, c’est parfois le casse-tête pour les parents au moment de choisir les activités qui pourraient plaire à leur(s)s enfant(s) et organiser à la fois, la rentrée et les activités extrascolaires ne s’improvise pas. Danse ou football ? Musique ou kick boxing ? Ah bon, il y a des cours d’aïkido sur Frasnes-lez-Anvaing ?

Ces activités après les cours sont effectivement devenues un complément indispensable au bien-être de nos petites têtes blondes. La liste de leurs bienfaits est longue, mais il faut qu’elle soit adaptée à l’enfant et aussi que leur coût reste suffisamment abordable.

Ainsi, l’asbl Sport, Tourisme et Développement de Frasnes-lez-Anvaing et le service de l’Accueil Extrascolaire de la commune de Frasnes-lez-Anvaing ont décidé de s’unir pour proposer aux jeunes et leurs parents, une grande "Portes Ouvertes" des activités extrascolaires proposées sur le territoire frasnois.

Ce samedi 3 septembre 2022, un gigantesque "Salon des Sports et de la Jeunesse" aura lieu sur le site du Hall Sportif de Frasnes-lez-Buissenal et les salles PISQ (entrée via la rue de la Fauvette) où tous les acteurs du monde associatif et sportif frasnois seront présents.

Ce salon donnera la possibilité aux jeunes mais aussi moins jeunes de s'essayer gratuitement aux activités sportives organisées dans la commune. Ce sera également l’occasion de découvrir les acteurs de la Plateforme Jeunesse, les activités des différents groupes du Conseil Consultatif de la Jeunesse ainsi que divers clubs et associations qui proposent un accueil en dehors du temps scolaire.

Au programme : démonstration, initiation, animations, informations,…