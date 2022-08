Le Sauvage de la Ducasse d’Ath privé de ses chaînes et de son anneau

La Ville d’Ath indique que le Sauvage de la Ducasse d’Ath sera, cette année, "privé de certains de ses attributs", tels que ses chaînes et anneau.

"Cette édition 2022 de la Ducasse d'Ath, inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, est placée sous le signe des retrouvailles", peut-on lire dans le communiqué de la Ville d'Ath. " En effet, ces deux dernières années, cette tradition vieille de six siècles a été interrompue dans le contexte de la pandémie de COVID. Cette situation exceptionnelle ne s'était plus produite depuis la seconde guerre mondiale. Dans ce contexte, les autorités communales ont souhaité que la population athoise et ses visiteurs puissent retrouver la Ducasse dans ses aspects les plus traditionnels."

"Le "Sauvage, qui accompagne la Barque des Pêcheurs napolitains, sera donc bien présent ce dimanche 28 août. La sortie de ce personnage folklorique n'exprime aucune intention raciste de la part des organisateurs et plus largement de la population athoise. Les Athois perçoivent le Sauvage comme un personnage pour lequel ils ont un profond attachement."

"Il n’en reste pas moins que les acteurs locaux sont bien conscients que certains de ses attributs peuvent choquer et heurter certaines personnes. Depuis 2019, une série d’actions ont été entreprises afin de mener une réflexion sur l’évolution de ce personnage. Ce dialogue interculturel a pris la forme de tables rondes, d’un forum internet, de supports de communication et d’animations pédagogiques dans les écoles athoises."

"Pour matérialiser cette réflexion, lors de cette édition 2022, le Sauvage renoncera à certains de ses attributs (chaînes et anneau), et ce processus évolutif se poursuivra dès le mois de septembre"