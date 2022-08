Frasnes-lez-Anvaing: un homme âgé au comportement suspect interpelle les femmes en rue

Depuis quelques semaines, plusieurs femmes font part d'un sentiment d'insécurité dans l'entité de Frasnes-lez-Anvaing. Un homme d'un certain âge, au volant d'une voiture de la marque Volvo aurait effectivement un comportement inquiétant et peu rassurant.

Auralie en a d'ailleurs fait les frais en se rendant à la salle de sport. "Lundi matin, aux alentours de 8h30, j'avais rendez-vous avec une amie au hall sportif", précise la jeune femme. "Entre la bibliothèque et la salle, un homme plutôt âgé et au volant de sa voiture, m'a fait un signe de la main. Comme sa tête ne me disait rien , je n'ai pas répliqué et j'ai poursuivi mon chemin. A cet instant, il a accéléré pour se mettre à ma hauteur, a baissé la vitre du côté passager et m'a demandé si j'avais besoin d'un taxi".

Surprise de la proposition, Auralie a directement répliqué par la négative. "Ensuite, il m'a questionné sur la direction que j'allais prendre et si je voulais monter dans son véhicule. J'ai bien entendu refusé en expliquant que je me rendais à ma séance de sport".

L'individu n'a pas manqué de partager sa déception à la jeune femme. "Etonnée, je n'ai absolument pas pensé à prendre le numéro de plaque", poursuit Auralie. Elle n'a cependant pas hésité à faire part de son témoignage auprès de la police.

"Je ne crains pas de retourner à la salle de sport. Toutefois, en tant que femme, ce n’est pas la première fois que je me fais accoster quand je marche dans la rue. Et pas nécessairement que sur Frasnes. Il faut toujours rester sur ses gardes pour éviter d'éventuelles mésaventures".

Auralie ne semble vraisemblablement pas la seule à avoir rencontré ce mystérieux individu sur son chemin. "La semaine dernière, en fin de journée, un homme relativement âgé, au volant d'une Volvo a eu un comportement étrange pendant mon jogging dans le village d'Anvaing. Je n'ai pas hésité à transmettre le numéro de plaque à la police", a expliqué une autre femme.

"Je l'ai aperçu à proximité du Colruyt", indique une troisième victime. "Il a regardé dans ma direction et a abaissé sa vitre pour tenter de me dire quelque chose. Rapidement, j'ai atteint le parking du magasin où il y avait des clients afin de me sentir en sécurité, j'ai eu peur".

L'homme aurait été vu à d'autres reprises dans l'entité en adoptant le même comportement. Un dossier semble avoir été ouvert auprès des services de police.