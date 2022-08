Le Colruyt d’Ellezelles rouvrira ses portes ce mercredi

Après deux mois de travaux, le magasin Colruyt, situé à la rue Jean Vinois, a été entièrement réaménagé et rouvrira ses portes au public ce mercredi 31 août. L’assortiment non-alimentaire a été enrichi d’un rayon parapharmacie et l’espace fraîcheur a été considérablement élargi.

Les clients pourront par ailleurs, déjà découvrir toutes les nouveautés en primeur dès le mardi 30 août, entre 17 h et 20 h, lors d’une soirée portes ouvertes.

Didier Delfosse, le gérant, explique : "Nous sommes heureux d'accueillir nos clients dans un magasin entièrement réaménagé. Dans le rayon frais, ils pourront faire leur choix dans un plus large assortiment de fruits et légumes, salades, plats préparés.... Et pour leur viande fraîche, six bouchers qualifiés seront en permanence à leur disposition grâce à notre nouvel atelier ouvert".

"C'est vraiment très pratique pour demander un renseignement ou passer une commande spécifique. Mes collaborateurs et moi-même sommes impatients d'accueillir à nouveau nos clients dans notre magasin rénové", poursuit le responsable.

Une attention particulière pour la durabilité

Colruyt investit constamment dans l’efficacité, et son magasin d’Ellezelles ne fait pas exception. Pour la rénovation, plusieurs choix durables ont ainsi été faits.

La grande surface est par exemple équipée d’ampoules économiques avec détecteur de mouvement. Résultat : un éclairage qui fonctionne uniquement lorsque c’est nécessaire et utilise 30 % d’énergie en moins !

Quant au parking, toujours commun avec celui du Brico, il dispose désormais de deux bornes de recharge permettant d’alimenter quatre véhicules électriques. Des emplacements extralarges y ont également été installés pour les vélos et vélos-cargos.