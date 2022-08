Thoricourt: succès fulgurant pour la 21ème édition du Festival Théâtre au vert !

Plus de 3.500 festivaliers se sont rendus à Thoricourt pour assister aux 24 spectacles et animations proposées par le Festival Théâtre au vert du 23 au 28 août.

Le mardi 23 août, le festival avait débuté avec la projection en plein air du film franco-québecois "Aline" de et avec Valérie Lemercier en présence de Geneviève Brisson, Déléguée général du Québec dont c’était l’une des toutes premières activités.

Cette activité s’inscrivait dans le cadre du 50ème anniversaire de la présence du Québec en Belgique. La Délégué a d’ailleurs déclaré : "L’amitié entre le Québec et Silly est bien vivante. Vous pouvez compter sur moi et mon équipe …pour faire fleurir cette belle relation".

Avec 10 spectacles joués à guichets fermés, la 21ème édition du Festival Théâtre au vert est l’une des éditions qui a rassemblé le plus de public. La programmation proposée a remportée un vif intérêt des festivaliers qui ont partagés de nombreux commentaires positifs à l’issue des spectacles mais aussi sur les réseaux sociaux.

Les quatre créations proposées -dans des registres fort différents- dont "La porteuse de souffl", le nouveau spectacle des Baladins du Miroir a permis de découvrir un spectacle empreint de beaucoup de modernité, "Les lettres de mon moulin colorées" ont fait apparaître certaines femmes et certains hommes politiques sous un jour nouveau, l’humoriste Bruno Coppens et son spectacle "Je mène une vie scène" a endiablé un public conquis dans un chapiteau survolté.

Le festival a aussi connu de grands moments d’émotion avec "CARCASSE" qui osait affronter le tabou du deuil ou encore avec "No women’s land" évoquant des témoignages puissants de femmes migrantes d’Amérique centrale victimes de violences et pour finir, le témoignage très personnel et intime de Jean-Claude Drouot après son spectacle "L’art d’être grand-père" (de Victor Hugo) qui nous a livré dans une émotion au bord des larmes son attachement à sa région natale, à son métier et aussi au public auquel il voue une reconnaissance infinie.

Le Festival se poursuit à Bruxelles (Centre culturel Jacques Franck) ce samedi 3 septembre à 20 h avec une programmation hors les murs : "La Desnudez" de la Compagnie Daniel Abreu. Ce spectacle a été consacré Meilleur spectacle de danse, Meilleure chorégraphie et Meilleur interprète masculin de danse au Premios Max de la Artes Escénicas à Madrid en 2018. Les Max sont considérés comme prix les plus importants des arts du spectacle en Espagne, comparables aux Molières en France.

La 22ème édition du Festival aura lieu du 15 au 20 août 2023.