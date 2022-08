La foire villageoise d’Ellezelles fête ses 50 ans !

La Foire villageoise est l’une des fêtes incontournables de la commune d’Ellezelles ; elle conclut l’été d’enfer ayant débuté lors du célèbre Sabbat des sorcières. Elle fait ainsi partie intégrante du folklore local et est, depuis longtemps déjà, l'occasion de mettre à l'honneur les artisans en leur permettant de partager leur savoir-faire et la culture locale en lui réservant une place de choix.

En 2022, la foire fêtera ses 50 ans d’existence : les organisateurs promettent donc un retour aux fondamentaux avec de nombreux artisans locaux et régionaux en démonstration sur la place d’Ellezelles. Quelques nouveautés font également leur apparition au programme, comme la tenue d’un marché fermier rebaptisé "les folies fermières", un périmètre plus large réservé aux stands qui englobera le tour de l’église ainsi qu’un programme culturel (d)étonnant.

Du 5 au 8 septembre, les amateurs pourront assister à l'exposition "Grand Format" des 50 ans de la foire au centre d’Ellezelles Quelques archives photographiques illustrant la foire durant ses 50 années seront exposées en grand format sur les bâtiment

Le samedi 17 septembre à 11h: Inauguration de l’œuvre artistique à l’Aire des droits Humains (sur le Ravel) par Amnesty International (rendez-vous à 10h30 sur le parking de la Brasserie des Légendes). Dès 15h : "Ellezelles en fête" avec le Royal Patro d’Ellezelles au square Mémée - Dès 15h : Après-midi jeux (châteaux gonflables, jeux anciens,…) (Gratuit) - Dès 19h : Ouverture du chapiteau avec à 20h, "Total Foutrock" et à 22h, "Stéphane Baert" (Préventes à 5€ + un ticket boisson - sur place 5€) Dès 18h30 : Moules Jean-Jean à la salle Chez Nous.

Dimanche 18 septembre, toute la journée, dès 10h, en continu : présence des artisans et démonstration sur la place ; carrousel Authentique d’Yves Largillier sur la place, vide-dressing et brocante dans la ruelle des écoles ; espace enfants avec animations et jeux au square Mémée ; Les Callaudeux font leur (petit) musée le long de l’église : animation intergénérationnelle autour de la langue régionale par le biais de la découverte des métiers anciens (Agriculteur, Fermier/batteur de beurre, Bergère, Menuisier/Ebéniste, Sage-femme) par le Conseil Consultatif des Aînés et le Centre culturel du Pays des Collines ; modelage de ballons, jonglerie et démonstrations loufoques de mini-vélo par magic arts asbl – Gregor Cailleau dans la rue d’Audenarde; animations du Conseil Consultatif des Aînés à la Maison du Pays des Collines.

À 10h30 : Noces d’or, déambulation des jubilés en petit train Jean-Jean, prestation musicale de la fanfare "Les Amis Réunis" sur le kiosque sur la place et concours du vélo fleuri sur le parvis de l’église ; De 11h30 à 15h : Moules Jean-Jean à la salle "Chez Nous" ; Dès 11h30 : Exposition des artistes du Pays des Collines à l’église ; Dès 12h : Dégustation de terroir en extérieur et cochon à la broche sur la place (18€). Réservation obligatoire auprès de la Cesse de l’Ratte au 068/54.31.33 ; De 14h à 18h : Marché fermier "Folies fermières" avec plus d’une vingtaine de producteurs locaux, présence d’animaux de la ferme, tour en calèche tirée par des chevaux, exposition de matériel agricole ancien par l’Ecomusée du Pays des Collines, animations " la découverte de la ferme",… dans la rue d’Audenarde ;

À partir de 14h : Arnaud Malek chante, en déambulation dans la rue d’Audenarde ; À partir de 14h : Danses par "Les Pestelleux", en déambulation dans la rue d’Audenarde ; À 14h sur le kiosque sur la place, prestation musicale de "Eun chorale qui n’va nî duré" : Cette chorale éphémère et intergénérationnelle interprétera "L’amour à Benniau" ; À 14h30 et à 16h30 sur le clocher de l’église, spectacle de danse verticale et de danse aérienne par la compagnie Laterrateral : Née de la rencontre de trois artistes circassiens spécialisés en aérien, cette jeune troupe créée en 2017, relève un défi et propose un palpitant voyage : effleurer les murs, danser entre terre et air.

À 14h45, à 15h30 et à 16h15 dans la rue d’Audenarde, prestation musicale de "La Valise [nf]": Deux musiciennes à l’envie furieuse et insatiable de vous faire voyager ! Elles vous embarquent avec leur accordéon, leur violon et leur voix et chantent dans une dizaine de langues différentes – du suédois à l’italien, en passant par le grec ou le macédonien. Le bilan carbone est tout bonnement scandaleux ! Avec une avalanche d’amour, de complicité et d’humour sauce lapin, ces deux épicuriennes vous communiquent de façon contagieuse leur passion pour la musique mais aussi les rencontres humaines, les souvenirs de vadrouille et les bons repas. À 15h : Prestation musicale de la Royale Cecilia d’Ere sur le kiosque sur la place ; À 15h30 et à 17h15 au pilori, spectacle "Henriette et ses Voisines" de la compagnie j’ai mon toi qui perce : "Henriette et ses voisines" est un projet qui part du vécu des habitant.es de logements sociaux et de résident.es en home, pendant le confinement de 2020. Par un travail d’écoute inconditionnel et d’adaptation sensible à travers des objets et des marionnettes, Babou Sanchez colporte les récits de vies ordinaires, y apporte une dimension sensible loin du sensationnel des médias et y confère une approche intime ; À 16h : Arnaud Malek chante, sur le kiosque sur la place ; À 16h30 : " Eul retour dou cabaret wallon" au square Mémée ; À 17h30 : Prestation musicale de "E saquant beyaus" sur le kiosque sur la place.

Une carte reprenant l’ensemble du programme est disponible auprès de l’Administration communale d’Ellezelles, à la Maison du Pays des Collines et dans les différents commerces du centre. Elle sera également installée, en format géant, aux entrées de la foire.