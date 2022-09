La Maison Culturelle d’Ath dévoile sa programmation aux familles

L'heure de la rentrée (sans coronavirus) des classes a sonné. Les différentes associations culturelles présentent depuis quelques jours leur programme chargé en découverte. Après le Marius Taquet de Mouscron, c'est au tour de la Cité des Géants de dévoiler sa programmation.

Le samedi 3 septembre au Château Burbant, la Maison Culturelle d’Ath organise une matinée d’information pour découvrir la saison spectacles et ateliers 2022/2023 dans une formule inédite pensée pour les parents et pour les enfants.

De 9h à 12h, les animateurs de Ruée vers l'Art Ruée vers l'Art (Centre d'Expression et de Créativité de la MCA qui propose des ateliers d'initiation artistiques pour les enfants, les ados et les adultes, animés par des artistes professionnels diplômés), À votre Tour ( regroupe une vingtaine d'animateurs, indépendants de la MCA, qui proposent des ateliers, principalement accueillis au Château Burbant) et des Toc Toc Z'Ateliers ( un collectif d'organismes sociaux et d'artistes ayant à cœur de rendre la culture accessible à tous présenteront leurs programmes respectifs).

Une offre diversifiée offrant la possibilité aux enfants, aux adolescents et aux adultes de s’inscrire dans une démarche créative et artistique.

Dessin, peinture, film d’animation, sculpture, musique électronique, cirque aérien, circomotricité, théâtre forain, percussions, impro, couture, écriture, danse, bande dessinée, écriture, guitare… Les propositions sont tellement nombreuses, comment choisir ?

Comment est abordée la technique ? À quel âge s’adresse l’atelier ? Combien ça coûte ? Où et quand… ? Autant de questions qui trouveront une réponse lors de cette matinée.

À 11h, les enfants ont aussi droit à leur présentation de saison ! En une heure, l’équipe de la MCA présentera les spectacles spécialement conçus pour les moins de 12 ans, ainsi que les activités à partager avec les p’tits bouts. Parents et enfants composeront ensemble leur abonnement famille.

Cette matinée est entièrement gratuite, mais une inscription est conseillée afin d'accueillir les intéressés dans les meilleures conditions : 068 68 19 98 ou à billet@mcath.be.