Chasse aux sorcières à Ellezelles: quelques figurines peinent à retrouver le chemin de la Maison du Pays des Collines

Depuis le début de l’été, la troisième édition de la "Chasse aux sorcières", orchestrée par la Maison du Pays des Collines, bat son plein dans l’entité d’Ellezelles. Cette initiative lancée en 2020 crée une véritable effervescence auprès des nombreux visiteurs et randonneurs et tient à mettre en lumière les nombreux itinéraires de balade et curiosités touristiques de la région ellezelloise.

Pour rappel, le concept de la chasse aux sorcières amène les "chasseurs" à la recherche de 15 figurines de sorcière égarées aux quatre coins de notre belle entité. Au cœur des rues et ruelles ou sur les sentiers de randonnée, il faut ouvrir l’œil, scruter les moindres recoins et jouer les parfaits détectives pour dénicher les différentes cachettes.

Pas d'indice, pas de plan, visiteurs, villageois ou randonneurs d'un jour sont invités à partir à la conquête de nos sorcières égarées. Chacune d'entre elles est numérotée et gravée "Ramenez-moi à la Maison du Pays des Collines, une surprise vous y attend".

En 2020, l’engouement avait été tel que les dix figurines avaient toutes été retrouvées en 48h à peine. En 2021, la seconde édition de la chasse avait rythmé tout l’été (entre juillet et septembre). Cette année, quelques figurines peinent à retrouver le chemin de la Maison du Pays des Collines.

En effet, six figurines manquent encore à l'appel à l'heure actuelle, dont la fameuse sorcière en or qui récompensera ses heureux chasseurs par deux repas au Château du Mylordainsi qu'une nuit au gîte Au Mont des Collines.

Si cet évènement récolte un tel succès c’est avant tout grâce à la participation de nombreux et généreux commerçants, restaurateurs et hébergeurs locaux qui, pour chacune des figurines retrouvées, offrent des bons à valoir au sein de leur établissement.