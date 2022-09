Un homme armé à Buissenal : appel au calme !

Ce lundi 5 septembre 2022, tôt le matin, les services de police de la zone des Collines ont été appelés par une dame qui signalait avoir aperçu un homme qui rôderait aux alentours des rues Longbonne et Warloche, muni d’une hache et d’une arme.

Très vite, les services de police se sont rendus sur place mais n’ont trouvé personne. Ils ont multiplié les rondes tout au long de la journée de lundi, dans la nuit de lundi à mardi et ce mardi matin également. Aucun agissement suspect n’a été constaté.

Depuis l'annonce de cette information, une certaine inquiétude s'est installée à Buissenal et aux alentours. Il n'aurait jamais été question de fermer les portes de l'école de Buissenal à clé. "Notre zone de police est particulièrement attentive et renforce sa présence afin de veiller à la sécurité de tous et de rassurer la population frasnoise", confie la commune.

Tant le chef de la zone de police des Collines que les autorités communales de Frasnes-lez-Anvaing appellent au calme, à la sérénité.