N7 : réhabilitation des revêtements et réfections localisées d’une partie du contournement d’Ath

A partir de lundi prochain, un chantier débutera sur la N7, à hauteur d’Ath. Il portera sur un tronçon d’environ 2,5 kilomètres compris entre le giratoire reliant la chaussée de Bruxelles/N7a et le giratoire reliant la N528/rue aux Fleurs. Il se découpera en trois phases.

Ce chantier permettra à la fois de réhabiliter les revêtements de la nationale mais aussi d’effectuer des réparations localisées.

Phase 1 - Du lundi 12 septembre au samedi 17 septembre : le chantier s’étendra entre le rond-point reliant la N528/rue aux Fleurs et le rond-point reliant la route de Lessines (giratoires non compris). Seul le sens vers Tournai sera maintenu.

Les usagers se dirigeant vers Bruxelles seront déviés via la N7a/chaussée de Tournai, la N56/route de Flobecq, le chemin des Peupliers, la rue des Prés du Roy. Les connexions entre les voiries latérales et la voie en travaux de la N7, permettant habituellement de se diriger vers Bruxelles, ne seront pas possibles.

Phase 2 - Du lundi 19 septembre au samedi 24 septembre : le chantier s’étendra entre le rond-point reliant la N528/rue aux Fleurs et le rond-point reliant la route de Lessines (giratoires non compris). Seul le sens vers Bruxelles sera maintenu.

Les usagers se dirigeant vers Tournai seront déviés via la rue des Prés du Roy, le chemin des Peupliers, la N56/route de Flobecq, la N7a/chaussée de Tournai. • Les connexions entre les voiries latérales et la voie en travaux de la N7, permettant habituellement de se diriger vers Tournai, ne seront pas possibles. La nationale sera alors complètement libérée.

Phase 3 - La réhabilitation du tronçon compris entre le giratoire reliant la route de Lessines (compris) et le giratoire reliant la chaussée de Bruxelles/N7a (non compris) nécessitera une fermeture complète de la nationale. Elle sera effectuée lors d’un week-end dans le courant du mois d’octobre. Une date plus précise sera communiquée ultérieurement

Ce chantier représente un budget de €2 millions HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est l’entreprise COLAS qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.