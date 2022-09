Le refuge Opale à Lessines intervient pour de nouvelles saisies de chats

Lundi matin, plusieurs associations de Wallonie picarde, en faveur de la protection animale sont intervenues à Evregnies dans l'entité d'Estaimpuis au sein de l'élevage canin agréé " A la Mâchoire en Veille". C'est la responsable elle-même qui a contacté les agents de l'Unité du Bien-être Animal pour solliciter leur aide afin de placer tous ses animaux. Elle ne saurait plus assumer les soins à la suite de graves problèmes de santé.

91 animaux ont été évacués d'urgence. Le collectif de refuges non fédérés s'est mobilisé, main dans la main, pour sauver 88 chiens, deux chats et une perruche. Les animaux ont été accueillis par tous les refuges concernés.

A l'issue de cette prise en charge, le refuge Opale à Lessines a accueilli 16 chiens (chihuahua, caniche, yorkshire, cocker, malinois) et un chat. Malheureusement, cette journée ne s'est pas arrêtée là pour l'association. Le même jour, l'équipe a dû partir en intervention afin de procéder à deux saisies de chats.

La première a permis de sauver cinq chats adultes qui ont tous été pris en charge. Deux d'entre eux sont par ailleus, dans un état préoccupant. L'un d'eux à sa gorge qui a triplé de volume, suite certainement à une morsure d'un autre chat qui s'est infectée.

Ce miraculé se tient constamment sur le dos, peine à se lever et à se déplacer. "Nous sentons tout de suite à la palpation une boule de la taille d'une main, très épaisse, qui doit fortement l'handicaper. Son regard semble triste et épuisé", confie Opale.

Cette saisie, comme beaucoup d’autres, a été réalisée suite à plusieurs contrôles, sans mise en conformité.

La deuxième intervention, a permis de sauver 22 chats adultes. Détenus dans un capharnaüm sans nom, il était plus que temps pour eux d'être sorti de là et pris en charge. "Notre refuge a accueilli cinq mâles peureux, mais adorables une fois mis en confiance. L'association "Les chats de Carine" et La Croix bleue de Floriffoux" ont pris en charge les 17 chats restants. En plus de notre prise en charge, ce début de semaine des nombreux chiens et les abandons qui ne cessent d'augmenter, les frais de nourriture et vétérinaires sont au plus haut cette année".

Le refuge Opale tient à alerter la population: "De nouveau, notre partie consacrée aux chats est complète. Nous sommes à 120% de capacité et n'avons plus aucune place. Nous ne pourrons aider que pour les urgences et encore, ce sera une bataille pour trouver une petite place".

Des dons matériels ou financiers sont toujours les bienvenus afin de soutenir l'association.