Etat de la N60 à Anvaing: "il n’y a pas lieu de considérer que cette voirie est délaissée par les autorités"

L'état de la N60 reste une problématique de longue date. Ces derniers mois, plusieurs personnalités politiques sont intervenues auprès du ministre du Climat, de l’Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry afin de trouver une solution d'urgence et d'éviter les multiples réparations superficielles.

Le 27 mai dernier, Michel Delitte (Horizon Citoyen), conseiller communal au sein de la commune de Frasnes-lez-Anvaing avait, à son tour, adressé un courrier en ce qui concerne l'état lamentable et même dangereux de la N60 Renaix - Leuze.

"Deux projets sont prévus au Plan Infrastructures et Mobilité Pour Tous (PIMPT) entre Leuze-en-Hainaut et Frasnes-Les-Anvaing", explique Philippe Henry.

"Un montant de 1.700.000 M€ HTVA, visant à sécuriser le carrefour de l’Athénée d’Anvaing par deux giratoires est prévu pour 2023. Afin de préparer le dossier, cette sécurisation a déjà fait l’objet d’une Commission Provinciale de Sécurité Routière le 3 mai dernier. Il en ressort qu’une sécurisation de ce tronçon de voirie pourrait se faire à court terme via la mise en œuvre de feux tricolores alors que le projet initial de création de deux giratoires, nécessitant des emprises et donc des expropriations, rend impossible la création de cet aménagement à court terme. Si l’aménagement des feux est efficace, ce dernier pourra être pérennisé".

Le Ministre de la Mobilité poursuit: "De ce fait, afin de parer à l'urgence, mon Administration a préconisé de reporter les montants non utilisés pour sécuriser le carrefour de l'Athénée et de les utiliser pour effectuer des réparations sur la RN60. Mis à part les budgets d'entretien annuel qui permettent de faire des réparations d'urgence, il n'existe actuellement pas de moyens pour effectuer des travaux d'investissements de grande ampleur en urgence. Au vu des éléments ci-dessus, il n'y a donc pas lieu de considérer que cette voirie est délaissée par les autorités".

Michel Delitte (Horizon Citoyen) ne semble pas convaincu par cette réponse, d'autant plus tardive.

"Il faut être tout de même être culotté pour déclarer qu'il n’y a pas lieu de considérer cette voirie comme délaissée. De plus, dans mon courrier de l'époque, j'avais aussi insisté sur l'entretien des pistes cyclables. Je n'oserai pas passer avec des enfants sur la piste cyclable et même pour les plus grands et adultes , tant le revêtement que les bas-côtés sont d'une dangerosité indescriptible. Balayage, rebouchage des trous et fauchage sont absolument nécessaires."

Toutefois, Philippe Henry ne mentionne pas l'entretien des pistes cyclables. Ainsi, Michel Delitte compte bien relancer le cabinet du ministre de la Mobilité sur le sujet.