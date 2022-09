Un recours de la Commune de Silly contre la Région wallonne

Quatre thèmes ont émergé lors de la réunion du conseil communal de Silly, lundi : aménagement du territoire, fabriques d’église, mobilité et distributeurs de billets.

1. Recours contre la Wallonie Il y a quelques mois, le collège communal avait refusé le permis de voirie de la ZACC Wastinelle. "Notre motivation était que l'analyse de la circulation de 2015 était devenue obsolète, compte tenu, notamment, de l'augmentation du charroi lié à Pairi Daiza, indique le bourgmestre Christian Leclercq. Le gouvernement wallon a plutôt estimé que le permis de voirie devait être lié au permis d'urbanisme et a donc cassé notre refus. Nous avons décidé d'introduire un recours contre cette décision. Comme il n'est pas suspensif, il nous reste trois mois pour statuer sur le permis d'urbanisme. Il nous paraît difficile de l'approuver dans son état actuel : nous avions marqué notre accord pour 109 logements et pas pour les 149 demandés aujourd'hui."

2. Fabriques d'église Les budgets 2023 de chaque fabrique d'église a été voté à l'unanimité : le montant total s'élève à 106 100 €. Christian Leclercq : "Nous allons entamer une réflexion de fond par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie pour les fabriques, mais aussi pour la commune."

3. Mobilité "Il sera désormais interdit de se stationner sur le parking créé à l'automne 2020 au carrefour de la rue des Perdraux et de la rue Beauregard, explique Hector Yernault, échevin des Travaux. Comme Infrabel y laisse très souvent des engins de chantier, les convois agricoles ne peuvent plus tourner pour emprunter le pont étroit vers la ferme."

En réponse à une question de Laurent Courtois (Ecolo), Violaine Herbaux (MR), échevine de la mobilité, annonce : "Les travaux cyclables du Chemin Dugnolle vont débuter le 3 octobre pour 100 jours ouvrables : ils permettront de rallier le centre de Silly à la gare en vélo, via la rue Wastine."

À la suite d'une demande d'informations d'Audrey Trenteseaux (PS), elle explique encore : "La réunion entre les services concernés et les riverains du RAVeL (qui poursuivra le PréRAVeL dont les travaux vont reprendre) entre Hellebecq et Ghislenghien s'est très bien déroulée ; le tracé a été fixé et le permis va être envoyé à la R.W."

Bernard Langhendries (Sens), quant à lui, souhaiterait une solution pour limiter la vitesse dans les rues du Kat et Haute Bourlotte (Hoves) très empruntées durant les travaux en cours à la bretelle autoroutière de la N55 ; le bourgmestre lui répond que lesdits travaux sont presque terminés. Enfin, le conseil vote une extension de la zone d’agglomération de Thoricourt à la rue de Fouleng.

4. Distributeur(s) de billets Audrey Trenteseaux (PS) interpelle la majorité : "C'est bien de vouloir maintenir un distributeur de billets à Silly, mais vous auriez pu être plus proactifs !" Christian Leclercq et Antoine Rasneur s'insurgent en chœur : "Nous juger trop peu proactifs est injuste. En février 2021, nous avons aprouvé une motion rédigée par Bernard Langhendries. Le 2 février de cette année, nous avons fait une proposition claire et détaillée à 'Batopin' (le nouveau réseau neutre de distributeurs de billet) ; il semble enfin s'orienter vers le choix de l'ancien garage de la police (rue Saint-Pierre) pour installer un distributeur." Très remonté, Christian Leclercq enchaîne : "Je rappelle que ce n'est pas à la commune d'installer des distributeurs ; n'inversons pas les responsabilités. Je rappelle aussi publiquement que 'Belfius', qui est quand même la banque de plus de 90 % des communes, nous a lâchés de façon indigne et que 'Batopin' traîne : nous dire que la rue Saint-Pierre n'est pas dans le centre de Silly n'est pas sérieux !"