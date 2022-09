Bassilly: Alexis, un petit guerrier qui se bat contre une maladie grave

A seulement deux ans et avec son sourire charmeur, Alexis est tout d'un battant. Pour subvenir à ses besoins qui deviennent de plus en plus nombreux et coûteux, sa famille a lancé une association.

Avec ses boucles blondes et ses yeux bleus, Alexis, âgé de deux ans est atteint d'une maladie très grave: l'amyotrophie spinale de type 1, une maladie neuro-musculaire dégénérative. En juin 2021, les parents de cette petite tête blonde ont eu la mauvaise surprise d'apprendre cette triste nouvelle.

Cette maladie se caractérise par une forte hypotonie, les messages du cerveau qui passent par la moelle épinière se détruisent trop vite et n'ont pas le temps d'arriver aux membres. Alexis ne marchera donc jamais. Le traitement mis en place par les médecins permet d'éviter l'aggravation de la maladie mais ne la guérit pas ...

C'est à l'âge de quatre mois que la maman d'Alexis a remarqué que son tonus musculaire était de plus en plus faible et qu'il tombait régulièrement malade. Comme l'enfant n'avait pas assez de force pour tousser, il a attrapé plusieurs infections respiratoires l'amenant à devoir être hospitalisé à plusieurs reprises.

En grandissant, ses proches ont constaté que chaque instant du quotidien demandait à Alexis un effort considérable, son corps se fatiguant rapidement. Jouer, manger, se déplacer, communiquer, souffler sa bougie d’anniversaire restaient des épreuves pour ce bambin, émerveillé par le monde qui l'entourait.

Heureusement, en plus de sa famille, Alexis a la chance d’être aidé par des professionnels du milieu médical. Le petit garçon de deux ans assiste toujours, cinq fois par semaine à des séances afin de permettre à son corps d’être stimulé au maximum que cela soit au niveau respiratoire ou musculaire.

"Alexis est le petit guerrier de la famille, un petit garçon courageux qui se bat tous les jours malgré la fatigue et la douleur. Il est curieux et ouvert sur le monde. Nous essayons donc de faire un maximum pour qu'il fasse les mêmes activités que les autres enfants", confient ses proches.



"Nous avions remarqué qu'Alexis avait un problème. Le plus difficile pour nous a été que les médecins prennent les choses en main. Nous voudrions dire aux parents et aux familles d'enfants malades, qu'il faut se battre chaque jour", précise Catherine, la grand-mère.

Les médecins ont également aidé la maman d'Alexis de la manière dont elle devait se comporter au quotidien: l’aider à s'asseoir, lui apprendre le langage des signes ou encore l’orienter sur une alimentation adaptée à sa maladie.

Malgré son jeune âge, Alexis est déjà équipé d'une coque assise, d'un plan debout, d'un relax de nuit, d'un habit de maintien et des semelles coque. Malheureusement, cela ne reste que le début d'un long combat.

Vu la gravité de sa maladie et ses besoins qui deviennent de plus en plus nombreux et coûteux, la famille de l'enfant a créé l'ASBL "Tous unis pour Alexis". L'objectif étant de récolter des fonds pour améliorer son quotidien à la maison mais aussi à l'école. Car comme tout petit garçon de son âge, Alexis fera sa rentrée en maternelle en janvier 2023.

A l'occasion du marché nocturne de Deux-Acren qui, se déroulera ce vendredi 16 septembre, l'ASBL "Tous unis pour Alexis" tiendra un stand où des sachets de bonbons, des ballons ou encore des bics seront à vendre. "Tous les bénéfices reviendront à l'association".

Les proches d'Alexis participeront également les 4 et 5 décembre prochains au Marché de Noël de Deux-Acren.