Dix investisseurs veulent faire vivre Coprosain

On le sait depuis la semaine dernière : une offre "sérieuse" a été déposée pour la reprise de la coopérative Coprosain. Celle-ci a été placée en procédure de réorganisation judiciaire en janvier 2022. La coopérative avait obtenu en juin un sursis supplémentaire auprès du tribunal de l’entreprise de Tournai, cette fois sur la base d’une procédure "par transfert d’actifs". Ça signifie que le mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser un tel transfert, en l’occurrence Me Olivier Mercier (Mouscron), avait la possibilité de trouver un ou des repreneurs pour tout ou partie des activités, et que les dettes ne sont (en principe) pas transférées au cessionnaire.

La date-limite pour le dépôt des offres était fixée à jeudi dernier et on avait appris l’existence d’une (seule) offre sérieuse. Les auteurs de cette offre viennent de communiquer, sans dévoiler leur identité à ce stade.

"Un groupement d'investisseurs régionaux (10 personnes) composé de producteurs, entrepreneurs, anciens coopérateurs de Coprosain, gérants dans la distribution, spécialistes en transformation alimentaire ont décidé de ne pas assister passivement à la mort d'une belle aventure comme celle de Coprosain" indique un communiqué transmis ce lundi matin. "Ils se sont donc réunis afin de remettre une offre pour la reprise de la coopérative."

"Le tribunal de l’entreprise de Tournai devra remettre sa décision dans les prochains jours. Ayant remis la seule offre ferme, nous espérons être retenus par celui-ci."

"Le périmètre d'activités évoluera assez peu puisque nous avons juste décidé de ne pas nous engager dans l'activité de marchés" précise le communiqué des candidats-acquéreurs.

"Nous sommes actifs dans toute la chaîne de circuit court depuis les producteurs jusqu’aux commerces finaux."

"Au départ du périmètre tel que repris, nous espérons déployer Coprosain suivant un business plan ambitieux mais réaliste. En fonction des apports financiers importants nécessaires à ce redéploiement et à la souplesse et rapidité de décision requises, nous avons choisi de ne pas garder la forme juridique de la coopérative."

"La conjoncture économique n’est pas la plus propice, mais nous croyons fermement au projet Coprosain et à ses valeurs de circuits courts."