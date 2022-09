Il dormait dans sa voiture à Ellezelles mais un couteau et une barre de fer lui valent le tribunal…

Damien (prénom d'emprunt), 29 ans, a été appréhendé par les services de police à Ellezelles le 25 octobre 2020. Il est poursuivi pour avoir transporté un couteau à cran d'arrêt à lame jaillissante et une barre de fer."Il s'agissait d'un simple Opinel, avance le prévenu. En plus, j'avais mes raisons. Je dormais dans ma voiture. J'ai fait un burn-out suite à des disputes familiales et pendant une semaine, j'ai vécu dans ma voiture. Ce couteau, je m'en servais pour manger".

Et la barre de fer qui se trouvait à l'arrière du véhicule et non dans le coffre ? "C'était juste comme levier au cas où, pour changer plus facilement une roue."Damien n'en revient toujours pas : "J'ai été traité comme un bandit par les policiers."

Le ministère public a d'abord indiqué que si le couteau avait été rangé et que la barre de fer s'était bien trouvée dans le coffre, il aurait requis l'acquittement. "Or, le couteau était à portée de main. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé un couteau à tartiner ? Maintenant, vous n'avez pas d'antécédents et je prône une mesure de faveur".

"Les policiers étaient-ils énervés le jour des faits ?"

La défense assure que le couteau n'avait pas de lame jaillissante. "Il s'agit d'un Opinel, un couteau que possède n'importe quel scout et qu'on achète en France partout dans les supermarchés. Il n'y a pas de cran d'arrêt. J'ai moi-même dans ma voiture un couteau de marque italienne que j'utilise quand je vais au restaurant pour manger ma viande, a précisé l'avocat du prévenu. Quant à la barre de fer, c'est une prolongation du cric de voiture pour permettre de changer plus facilement une roue. Les roues sont aujourd'hui vissées avec une visseuse automatique et il est souvent difficile de les enlever.Mon client dormait parce qu'il avait bu. Il a fait une dépression suite à des tensions familiales, rien de plus. Je ne comprends pas cet acharnement. Les policiers étaient-ils énervés le jour des faits ? Nous demandons l'acquittement".

Le ministère public a souhaité reprendre la parole. J'ai peut-être fait une lecture erronée du dossier. "Je requiers l'acquittement également !" La défense l'a remercié. Jugement le 13 octobre.