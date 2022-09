Pairi Daiza: les deux jeunes Aras de Spix ont quitté leur couveuse

Les deux jeunes Aras de Spix qui grandissent dans la nurserie du Centre de conservation de Pairi Daiza franchissent avec succès leurs premières étapes de vie.

Âgés de 10 et 11 semaines, ils ont désormais quitté leur couveuse, s’exercent à la stabilité sur leur perchoir et goûtent progressivement leurs premiers fruits.

En construisant un Centre de conservation au cœur de Pairi Daiza, les Aras de Spix sont suivis de très près et des couples sont formés dans l'espoir d'assister à de futures naissances. Pairi Daiza est par ailleurs, le seul endroit au monde où des Aras de Spix sont visibles du public.

De plus, en co-financant le centre d'élevage et de réintroduction brésilien, la Pairi Daiza Foundation a déjà participé à la réintroduction de huit Aras de Spix dans leur milieu naturel.

Les premiers représentants de cette espèce disparue à l’état sauvage depuis plus de 20 ans ont pris leur envol le 11 juin dernier dans leur région d’origine, au nord-est du Brésil, dans l’état de Bahia à proximité de la petite ville de Curaça, le long du fleuve rio San Francisco. Un mini GPS avait été posé sur les huit Aras pour permettre aux équipes de suivre l'adaptation des perroquets sur le terrain.

Cet événement majeur fut la concrétisation d'un ambitieux programme de conservation mené depuis de longues années en Allemagne au sein de l' Association for the Conservation of Threatened Parrots e.V. (ACTP), au Brésil et en Belgique, à Pairi Daiza. Mais il ne constitue qu'une première étape. L'objectif des partenaires est de pouvoir procéder à d'autres lâchers pour que la population d'Aras se stabilise et qu'elle puisse évoluer sans l'aide de l'homme.

Effectivement, cet oiseau au plumage bleu vert et aux yeux cerclés de bleu clair fut braconné et son territoire détruit par l’homme au profit d’activités agricoles. Si bien qu’en 2000, l’Ara de Spix avait totalement disparu de la nature. L’espèce est officiellement déclarée "éteinte à l’état sauvage" par l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).