Enghien: intercepté par la police avec un sabre katana

Le 21 juin 2020, Ricardo (prénom d'emprunt) a été intercepté dans le cadre d'un contrôle routier à hauteur d'Enghien. Un sabre katana a ainsi été retrouvé, caché à la place de la roue de secours. Durant la fouille, les agents de police ont également découvert divers produits stupéfiants.

"J'avais oublié de le sortir de ma voiture"





"Ce n'est pas possible", s'est exclamé le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. "Je ne bois pas et je ne fume pas. Cela doit être des amis qui ont laissé traîner leurs produits. Pour le katana, il s'agissait d'un cadeau reçu par mon père. C'est un objet de collection, je ne comptais absolument pas l'utiliser pour commettre l'irréparable. J'avais oublié de le sortir de ma voiture".





Pourtant, lors de son audition auprès des services de police, le jeune homme a indiqué

Le véhicule de Ricardo semble être une véritable caverne d'AliBaba. Une quinzaine de paquets de vêtements neufs ont par ailleurs été trouvés ainsi que des ballons gonflables. "En ce qui concerne les vêtements, j'ai acheté cela d'occasion", a poursuivi le prévenu âgé de 21 ans. "Et avec les ballons, vous comptiez organiser une fête ?", s'est interrogée la juge Pichueque. Répondant par la négative, Ricardo a tout de même répliqué. "A ce que je sache, je me retrouve ce mardi après-midi devant vous pour m'expliquer sur ma possession du sabre et non du reste".

Ricardo, ne possédant aucun antécédent judiciaire, le représentant du ministère public n'a pas été contre une mesure de faveur. Sans avocat pour se défendre, le prévenu a sollicité une suspension simple du prononcé. "Je n'ai jamais fait de mal à une mouche".

Le jugement sera prononcé le 25 octobre prochain.