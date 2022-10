Alice on the Roof invitée au cinéma L’Écran à Ath

À l'occasion de la sortie de Yuku et la fleur de l'Himalaya, le cinéma L'Écran d'Ath a l'honneur d'accueillir en invitée Alice on the Roof, le 24 octobre à 13h30. L'artiste belge, qui a prêté sa voix au lapin du film, interprétera quelques morceaux après la projection, pour le plaisir des petits comme des grands !

Yuku et la fleur de l'Himalaya est une comédie musicale et un film d'animation réalisé par Rémi Durin et Arnaud Demuynck. Ce dernier est un habitué de la salle athoise puisqu'il est à l'origine du personnage « la chouette du cinéma » que les enfants adorent.

Yuku est une petite souris qui vit avec sa famille dans le sous-sol d'un château et qui décide de se lancer dans une quête pour trouver la légendaire fleur de l'Himalaya. Elle doit affronter des obstacles dangereux et des animaux peu amènes, grâce à sa musique et à ses chansons, elle va se faire beaucoup d’amis qui lui seront très précieux pour réussir son aventure.

Pour réaliser ce conte initiatique, Arnaud Demuynck a pris en charge lui-même l’écriture de l’histoire et des textes des chansons. Pour la musique, les deux réalisateurs ont fait appel à Alexandre Brouillard, David Rémy et Yan Volsy. Et, pour le chant, ils ont invité Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno, Tom Novembre, Alice on the Roof et Igor Van Dessel. Un joli plateau plein de talents et de compétences.

Rien de mieux que de voir ce petit bijou en compagnie d’Alice qui enchantera les oreilles de toute la famille, dès l’âge de 4 ans.