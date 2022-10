En temps de crise, Ramona installe son salon de coiffure à Dergneau (Frasnes-lez-Anvaing)

Passionnée par la coiffure, Ramona Ingendorn a d'abord ouvert son salon dans l'entité d'Irchonwelz (Ath). Toutefois, la vie professionnelle de la jeune femme a pris un autre tournant suite à des raisons personnelles.



Mais positive et acharnée, Ramona a pris la décision l'année dernière, de rouvrir un salon de coiffure dans le petit village de Dergneau (Frasnes-lez-Anvaing). C'est donc le 3 octobre dernier que Ramona a accueilli ses premiers clients au sein de son salon Idéal Coiffure, situé à la rue de l'Eglise.



Malgré le contexte actuel, rien n'arrête cette passionnée. "J'adore mon métier et entretenir une relation avec les clients", confie-t-elle. "Bien qu'en ce moment, le quotidien est loin d'être évident, il faut continuer à vivre. Certes, se coiffer est devenu un luxe mais le secteur fonctionnera toujours. Ce n'est pas une priorité pour certains mais pour d'autres, ça l'est".



Comme beaucoup d'indépendants, cette coiffeuse fait attention à sa consommation. Mais dans le métier, difficile de trouver des alternatives pour sécher ou laver les cheveux. "L'année prochaine, j'ai comme projet d'installer des panneaux solaires afin de chauffer le salon de manière plus écologique".



Par rapport à il y a quelques temps, Ramona constate que le comportement des clients a légèrement évolué. "Au niveau des colorations, cela ne s'effectue plus tous les mois ou alors les femmes les font elles-mêmes. Les produits sont notamment de plus en plus accessibles, cela nous peine en tant que professionnel. Les clients espacent également leur coupe. Toutes ces nouvelles attitudes restent les conséquences des confinements lors de la période covid".



Être installée au cœur d'un petit village et entourée de plein d'autres coiffeurs est loin de faire peur à Ramona. "Nous avons tous notre place et il y a du travail pour tout le monde", relève-t-elle. "Les clients viennent de plus en plus dans les villages. Mon ancienne clientèle d'Ath fait même la route jusqu'ici alors que de nombreux salons sont installés dans la Cité des Géants. Venir dans les villages permet de ne pas être confronté à la foule de clients ou encore aux parkings payants", soulève la coiffeuse.





En recevant déjà de multiples retours positifs, Ramona Ingendorn compte bien davantage séduire ses clients dans le futur et avoir de multiples cordes à son arc. "J'ai envie de faire une formation l'année prochaine en tant que barbière. Les demandes sont de plus en plus nombreuses", conclut-elle.