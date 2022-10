Réparations sur la RN 60 à Anvaing: travaux du 10 au 28 octobre

Le Collège communal a, de nombreuses fois, sollicité le SPW afin que ce dernier procède aux réparations urgentes et nécessaires de la RN 60, à hauteur d’Anvaing. Ces travaux tant attendus auront lieu du 10 au 28 octobre 2022, sauf intempéries.

Ces travaux s’étendent depuis la fin de la chaussée à quatre voies jusqu’à la rue Delbart et seront réalisés en deux phases par le biais d’une signalisation lumineuse tricolore.

Le trafic le long de la RN 60 sera donc maintenu durant toute la durée des travaux mais risque tout de même d’être fortement ralenti suite à la présence de ces feux de signalisation durant les heures de pointe.

Les rues Delbart, des Bruyères et la Drève du Pureau seront mises en cul-de-sac, et n’auront donc pas d'accès sur la RN 60. Une déviation sera installée via le centre d'Anvaing, la rue de la Gare et la Drève du Château.

La première phase se déroulera du lundi 10 octobre 2022 au lundi 17 octobre 2022 (sauf intempéries). La seconde phase se déroulera du mardi 18 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 (sauf intempéries).

L'état de la N60 a hauteur d'Anvaing est une problématique faisant plusieurs fois débat au coeur de Frasnes-lez-Anvaing. Jean-Luc Crucke, ancien mayeur de l'entité, avait déjà interpellé à plusieurs reprises, le ministre de la Mobilité, Philippe Henry, concernant l'état pitoyable de la N60. Il en va de même pour le conseiller communal Michel Delitte (Horizon Citoyen). Le ministre avait même déclaré: qu'il n'y a pas lieu de considérer que cette voirie est délaissée par les autorités".

Pourtant, toujours selon le ministre de la Mobilité: "Mis à part les budgets d'entretien annuel qui permettent de faire des réparations d'urgence, il n'existe actuellement pas de moyens pour effectuer des travaux d'investissements de grande ampleur en urgence".

Par ailleurs, sur deux ans, 25 doléances (avec demandes d’indemnisation) ont été enregistrées par l’administration du ministre. Dix-neuf plaintes concernent des nids-de-poule, quatre pour des dégradations et le mauvais entretien de pistes cyclables ainsi que deux autres liées à des vibrations et à un soulèvement de dalles de béton avait indiqué Philippe Henry.

Fort heureusement pour les automobilistes, les différentes interventions ainsi que celles du Collège communal ont enfin abouti à des réparations urgentes ...