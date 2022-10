Une peine de 6 mois de prison requise pour avoir maltraité un Bulldog à Lessines

Faisant défaut, Lionel (prénom d'emprunt) devait normalement comparaître à la barre du tribunal correctionnel de Tournai ce mardi après-midi pour des faits de maltraitance à l'égard d'un chien. Le prévenu a effectivement amené le pauvre animal, dans un état lamentable au sein du refuge Opale situé dans la région de Lessines.

Bien que de nombreuses associations continuent à sensibiliser la population sur l'achat compulsif d'animaux de compagnie ainsi que la responsabilité qu'implique d'adopter ou d'acheter un animal, certaines personnes semblent encore malencontreusement les considérer comme des choses.



Selon l'avocat de la partie civile, Me Hautenauve, la santé du chien était plus que douteuse lors de son arrivée au refuge. L'animal présentait notamment une tumeur au niveau de l'arrière-train et un oeil gravement amoché. Le Bulldog n'étant pas identifié, difficile au moment des faits de mettre en cause le propriétaire.

"Cette tumeur a tout d'un coup disparu".

Après plusieurs recherches, les services de police sont enfin tombés sur le nom de Lionel qui, selon la partie civile "n'a vraisemblablement rien vu, ni entendu".

Auditionné par les forces de l'ordre, Lionel a fortement minimisé les faits de maltraitance. "J'ai bien observé des lésions sur mon chien mais je ne me suis pas rendu auprès d'un vétérinaire pour le soigner", a confié l'homme. "De plus, cette tumeur a tout d'un coup disparu".Pourtant, vu son état de santé préoccupant, le Bulldog a dû malheureusement être euthanasié.

Pour le représentant du ministère public, les faits sont clairement établis. Une peine de six mois de prison a été requise à l'égard du prévenu. Le jugement sera prononcé le 15 novembre prochain.