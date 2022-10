Les écoles de Frasnes-lez-Anvaing bougent pour la planète

Les élèves deviendront de véritables super-héros du climat et atteindre une réduction de 15 % de l’empreinte carbone de leur école.

Pendant deux ans, les classes de 5ème primaire de l'entité de Frasnes-lez-Anvaing participeront à des animations sur l’énergie, le zéro déchet ou encore la mobilité et l'eau. Un sujet important qui est d'autant plus d'actualité en cette période de crise économique et énergétique.

C'est notamment l'intercommunale IDETA qui accompagnera les petites têtes blondes dans la réalisation d’un audit de leur école et dans la mise en place d'actions concrètes pour devenir de véritables super-héros du climat et atteindre une réduction de 15 % de l’empreinte carbone de leur école ! L'intercommunale s'est associée avec 10 communes et 18 écoles de Wallonie picarde (Wapi) pour lancer l'action "Écol'Logique Wapi". Au total, 19 classes de 5e primaire participeront au projet.

Lorsqu’ils seront en 6ème primaire, les élèves seront formés à devenir les porte-paroles du projet avant leur départ en secondaire. En tant qu’ambassadeurs ÉCOL’LOGIQUE WAPI au sein de leur établissement, ils pourront aussi parrainer des enfants dans d’autres écoles en Wallonie picarde et ailleurs. Ils leur présenteront le projet et les inciteront à engager le même processus dans leur établissement.

Quatre écoles participent au projet

Ce beau projet est mis en place dans quatre écoles de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing. A savoir: l'école Saint Vincent de Paul Anvaing, l'école communale de Montroeul-au-Bois, l'école communale en immersion anglophone de Saint-Sauveur et enfin, l'école communale d'Œudeghien

En parallèle, GoodPlanet animera une journée avec les élèves de la 1ère secondaire de l’Athénée Royale Lucienne Tellier, sur le thème de l’énergie, des déchets, de l’eau et de la mobilité.

Pour ceux qui l'ignorent, GoodPlanet met en place des projets, des campagnes ou encore des animations afin de rendre le développement durable bien réel notamment auprès des jeunes générations. Par ailleurs, GoodPlanet travaille aussi avec le grand public et les entreprises qui revendiquent activement un rôle sociétal engagé. Les élèves utiliseront son outil Goodschool Digitool pour faire le bilan carbone et en assurer le suivi.

ECOL'LOGIQUE WAPI est mené en partenariat avec l'organisation GoodPlanet Belgium , Ipalle - Vers un territoire Zéro Déchet et la coordination pollec de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing.