Sept candidats participeront à l'élection chique et décalée de Mister Wattripont 2023

Le Comité d'organisation d'événements de Wattripont (Frasnes-lez-Anvaing): Watt' The Fun compte mettre les petits plats dans les grands à l'approche des fêtes de fin d'année. Le 17 décembre prochain se déroulera l'élection chique et décalée de Mister Wattripont 2023 au sein du Château Bagatelle (29, Chaussée de Tournai).

Sept candidats du village vont donc s'affronter pour tenter de gagner le titre durant un spectacle présenté par Audrey Vannerom et Jean Paul Doereane, duo chic et choque qui mèneront la soirée de façon désopilante et rocambolesque...

Afin d'annoncer l'événement, une vidéo a été produite au Château Bagatelle où on peut déjà apercevoir les futurs candidats. Les magnifiques prises de vue ont été réalisées par Maximum Sky Photography

"Notre volonté est vraiment de faire vivre le village de Wattripont", explique Julien Castelin, membre du Comité. "Afin de rapprocher les voisins, nous avons eu l'idée d'organiser un divertissement. Les sept candidats vivront une expérience extraordinaire et l'événement risque bien d'être gravé dans la mémoire des habitants".

Il n'a pas été évident pour les organisateurs de trouver les sept candidats à l'élection. "Il a fallu aller les chercher", confie Julien."D'ailleurs, moi aussi, j'ai mouillé ma chemise. Cette élection de Mister Wattripont 2023 n'est pas une sélection sérieuse. Nous voulons vraiment casser les codes du mannequinat. Parmi les candidats, on retrouve des pères de famille ou des grands-pères du village. Pas seulement, des hommes qui vont à la salle de sport".

Pour les demoiselles intéressées, l'élection de Miss Wattripont 2023 n'aura pas lieu. "Cette décision n'a rien de misogyne", déclare Julien Castelain. "D'un point de vue purement déconnade, c'était plus facile de solliciter des hommes. Les femmes n'étant pas toujours à l'aise avec leur corps".

Le jour J, dès 19h, les portes seront ouvertes au public avec un accueil en musique par Barius Hopless' Band.

A 20h, la présentation des candidats aura lieu avec un défilé de présentation du calendrier "Les Dieux de la Bourgade". Car oui, les participants ont pris part à un shooting photo afin de réaliser un calendrier unique. Il sera vendu aux profits de Watt' The Fun afin d'assurer de nouveaux événements dans Wattripont et ainsi animer et créer des liens dans le Village.

Vers 21h/21h30: reprise du concert de Barius Hopless' band. Pendant ce temps, les spectateurs voteront pour le futur Mister Wattripont et glisseront leur bulletin dans les urnes. Il faudra donc vous décider jusqu'à 22h où les urnes seront close, comptées et pondérées.

Après les savants calculs de Maître Jean Paul Doereane, la proclamation aura lieu et donnera le nom du gagnant, du premier et second Dauphins de Mister Wattripont 2023.

Le calendrier sera mis en vente à partir de cette soirée, mais nous vous demandons de bien vouloir le précommander en le mentionnant lors de votre réservation.

Le prix d'entrée est de 20 euros (comprenant la participation à toute la soirée à partir de 19h, le verre de l'Amitié et le bulletin qui vous donne un droit de vote prépondérant pour l'élection). La réservation à cet événement est obligatoire au 0497 625 887 et payable au préalable sur le BE25 7380 2060 8882.