Un nouvel éclairage pour le hall omnisports de Petit-Enghien

Lors du dernier conseil communal, l'assemblée a adopté le cahier des charges et le mode de passation du marché public pour le remplacement de l'éclairage du hall omnisports de Petit-Enghien. "Contrairement aux autres bâtiments sportifs qui appartiennent à Nautisport, la salle de Petit-Enghien est propriété de la Ville, indique le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo). En tant que propriétaire, nous devons assumer la charge de fournir un éclairage adapté à la pratique sportive."

Selon Pascal Hillewaert (Écolo), échevin en charge des bâtiments communaux, il est vraiment urgent de remplacer l'éclairage des lieux. "Nous avons remplacé l'an passé tous les tubes fluorescents abîmés. Les supports de ces néons ont au moins quarante ans et, quand on enlève les tubes, ces supports cassent. Le constat est là: plus de la moitié des luminaires ne fonctionnent plus et il est impossible de les remplacer, car les soquets sont cassés."

Il est donc nécessaire de tout remplacer et la Ville a décidé d'installer un éclairage LED. "Ça occasionnera des économies d'énergie assez importantes, souligne l'échevin. Ce qui est une bonne nouvelle quand on sait que le poste éclairage est un des plus importants dans le budget de la salle de Petit-Enghien."

Le financement de ces travaux sera pris en compte par la caisse communale, mais il devrait pouvoir être en partie supporté par un subside UREBA dit classique, c’est-à-dire une subvention de la Région wallonne destinée à soutenir certains organismes qui veulent réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments.