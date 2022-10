Des caméras sur le parking de covoiturage à Frasnes

Le parking de covoiturage situé à proximité des entrées et sorties des autoroutes à Frasnes a déjà énormément fait parler de lui. Depuis sa création et son inauguration en 2019, ce parking permet de favoriser le covoiturage et donne la possibilité aux citoyens des environs de se stationner afin que leur véhicule soit normalement en sécurité durant un certain laps de temps.

Il rencontre ainsi un véritable succès et affiche un taux d'occupation maximal.

Toutefois, de nombreux incidents ont déjà eu lieu sur ce parking dont notamment des vols, des actes de vandalisme dont un véhicule incendié de la part de personnes malintentionnées.

A de nombreuses reprises, les autorités communales de Frasnes-lez-Anvaing ont insisté pour que le site bénéficie de caméras de surveillance. Marian Clément (président du PS) avait même interpellé le cabinet du Ministre-Président Elio Di Rupo afin de savoir si des mesures de sécurisation seraient prises pour cette zone de délestage. Ce dernier s'était par ailleurs, montré positif.

Les automobilistes peuvent être satisfaits des démarches prises par les autorités communales puisque la SOFICO (Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures) procède actuellement à l’installation de caméras de surveillance afin de sécuriser au mieux le site. Ces caméras de surveillance seront reliées aux services de police.

Bonne nouvelle donc pour les conducteurs qui pourront désormais laisser leur véhicule en toute sécurité.