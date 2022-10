La piscine d'Ath est-elle un bijou sans écrin adapté ?

La piscine d’Ath est fonctionnelle depuis un mois. Bourgmestre et échevin des Sports insistent sur son importance et ses qualités.

La piscine d’Ath a été officiellement inaugurée vendredi, en présence notamment du ministre Adrien Dolimont (MR) et de son prédécesseur frasnois Jean-Luc Crucke (MR). Après un an et demi de travaux, et un investissement de près de cinq millions € (subside de 2,1 millions €), le bassin de natation d’Ath constitue un petit bijou logiquement adapté à son époque.

"La nouvelle piscine, plus large que la précédente, dispose d'un couloir supplémentaire, ce qui en fait 6 en tout, souligne Jérôme Salingue, échevin des Sports. Notre piscine avant rénovation accueillait en moyenne 100 000 visiteurs par an. Ce couloir supplémentaire va donc permettre d'augmenter l'espace nécessaire aux très nombreux nageurs en période scolaire et offrira plus de confort lors des compétitions sportives organisées par notre club des Marsouins."

"La profondeur au niveau du grand bassin a été augmentée de 30 cm, passant de 2,70 m à 3 m, et ce afin de répondre à une demande de notre club de plongée des Otaries, afin que ces derniers puissent faire passer certains brevets."

"Elle est également équipée d'un espace comprenant 8 douches, de plus de 100 casiers, de 26 vestiaires individuels, de 2 cabines familiales."

La piscine dispose d’une cafétéria (avec vue sur le bassin) et elle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle répond aussi à des exigences techniques pointues : filtration de l’eau aux UV (avec moins de chlore utilisé), éclairage LED adaptable, isolation maximale, panneaux photovoltaïques, gestion technique centralisée (GTC) pour le chauffage et la ventilation, etc.

"La Ville d'Ath compte bien réduire ses consommations de 30 à 40 % par rapport à l'ancienne piscine", insiste M. Salingue. On estimait à 600 000 € le coût annuel de l'ancien bassin de natation.

Rôle social

Aujourd'hui, la Ville d'Ath dispose donc d'un petit "bijou" sur le plan technique. Un "bijou" dont le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) rappelle l'importance sur le plan sportif et social. "Cette piscine représente beaucoup en matière d'équité sociale, dit M. Lefebvre. Le rôle du service public est de corriger toutes les inégalités. Qui le fera sinon ? Lorsqu'on n'a pas les moyens de payer à ses enfants des cours privés de natation pour l'apprentissage de la nage, comment faire ? Surtout en situation de crise. Je suis donc heureux que les étudiants et enfants puissent à nouveau accéder à des choses aussi essentielles."

Échec de l’intercommunalité

On sait que les réflexions quant à l’avenir de la piscine ont été amorcées voilà plusieurs années déjà. Des pistes ont mené à d’autres localisations (quai de l’Entrepôt notamment) avec une infrastructure offrant davantage de possibilités pour satisfaire un plus large public. Ces réflexions se sont poursuivies au début de la mandature actuelle, en direction notamment de Lessines. Confrontée aussi au naufrage de sa piscine (également inaugurée en 1972), la cité des Cayoteux a semblé être un partenaire idéal pour mener un projet commun, le long de la N56 et aux environs de la caserne des pompiers par exemple. Mais la cité lessinoise a souhaité un bassin de natation sur son territoire, d’autant plus qu’elle disposait déjà d’un site adapté (avec une salle de sports). Lessines va investir douze millions d’euros pour un projet neuf, sans utiliser le tremplin d’un quelconque "plan piscines".

Pas de projet titanesque

La Ville d'Ath a donc opté pour un projet "rationnel", en évitant de boire la tasse. "J'ai toujours maintenu que nous pouvions, avec pragmatisme, privilégier le site de ce qui est maintenant l'ancienne piscine communale plutôt que de rêver à un projet titanesque et inconsidéré qui n'allait pas voir le jour tant il ne correspondait pas à la conjoncture, dit Bruno Lefebvre. Il fallait donc effectuer le choix le plus judicieux sous peine de ne plus avoir de piscine du tout comme cela se fait dans certaines communes qui n'ont pas pu maintenir leurs anciennes installations."

Ath et Lessines ont posé le choix, certes légitime, de maintenir chacune une infrastructure de proximité sur des sites distants de 11,4 km seulement. Les pouvoirs régionaux conditionneront-ils un jour leur aide à l’intercommunalisation de tels outils ?

Les services seront davantage étoffés à Lessines. Ath offre un outil fonctionnel, sans plus. C’est un petit "bijou". Mais enclavée au cœur de la ville depuis cinquante ans, la piscine manque peut-être d’un écrin adapté. L’avenir dira si on n’est pas passé à côté d’une opportunité, à la fois pour la piscine elle-même et pour la revitalisation du quartier.