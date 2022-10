La ville de Lessines organise sa première journée dédiée au bien-être animal

De nombreuses activités seront prévues au parc Watterman pour les maîtres et leur(s) toutou(s).

La cellule du bien-être animal de la Ville de Lessines a décidé d'organiser le 22 octobre prochain une journée dédiée à nos compagnons à poils, plumes, etc. "C'est la première fois que nous mettons en place l'événement", indique la Cité Magritte. "L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des animaux et de lutter contre toute forme de maltraitance, de sensibiliser et d'apporter des conseils aux propriétaires".

Pour l'occasion, l'événement se tiendra au parc Watterman. De 9h à 12h, de nombreuses activités seront prévenues. Vous pouvez ainsi venir librement, accompagné ou non de votre fidèle toutou.

Jusqu'à présent, quatre stands ont confirmé leur présence pour cette journée du bien-être animal. Ainsi, un comportementaliste décryptera, comprendra la façon d'être de votre animal. Ce professionnel est même dans la capacité de déceler un trouble du développement ou du comportement. Il pourra donc vous guider à rééquilibrer la relation entre l'Homme et le chien.

A destination des plus jeunes ou moins jeunes, une éducatrice proposera différents parcours agility. Une bonne occasion de juger la condition physique de votre chien ! Il pourra peut-être vous surprendre malgré sa paresse.

Qui a déjà refusé un bon massage pour se relaxer ? Personne et même pas votre chien. La présence d'un massothérapeute pour animaux risque de faire plaisir à votre fidèle compagnon. Ce professionnel se charge de soulager les douleurs musculaires, l’arthrite de votre chien ainsi que d’activer sa circulation sanguine et lymphatique. Il rééquilibre les différents organes du corps et accélère le processus de guérison après une chirurgie ou une blessure.

La cellule du bien-être animal a également sollicité la présence du refuge Les Petits Vieux. Une ASBL située à Chièvres qui offre une fin de vie digne et paisible aux chiens.

Amoureux des animaux, rendez-vous donc pour une belle journée animalière !