Le festival de jeux et de jouets est de retour au parc d'Enghien

Dimanche 6 novembre 2022, la 7ème édition du Festival Jeux de NIM sera l’événement ludique majeur en Belgique à l’approche des fêtes de fin d’année. Après une année « off » en 2020 et une reprise prudente en 2021 (rappelons que le CST était encore obligatoire à l’époque), l’année 2022 s’annonce comme le grand retour du festival ludique.

"L'automne est la saison idéale de reprise des festivals ludiques", souligne l'organisateur Nicolas Maréchal. "Le jeu de société est une activité qui se joue essentiellement à l'intérieur. L'approche de l'hiver et des fêtes de fin d'année est le moment idéal pour repérer les meilleures sorties ludiques".

Les éditeurs ne s’y trompent pas : la plupart des nouveautés débarquent actuellement dans les rayons. Difficile de choisir un jeu à l’aveugle. Lire un avis sur Internet est une chose, essayer le jeu en vrai en est une autre bien plus efficace. Un festival est donc une aubaine pour les amateurs.

"Nous sommes dans une période de situation économique difficile. Les ménages doivent surveiller leurs dépenses et limiter le superflu. Difficile cependant de faire l'impasse totale sur les loisirs… Il faut bien vivre, tout de même !", s'exclame Nicolas Maréchal. "À mon sens, le jeu de société est un des loisirs les plus économiques : il est convivial et offre des heures de divertissement à un prix largement inférieur à une sortie".

Le festival se déroule toujours dans le cadre magnifique du parc d’Enghien. Sur un espace couvert de 1000m², une équipe de 50 animateurs, auteurs, éditeurs et distributeurs proposeront des centaines d’idées nouvelles et originales de jeux de société contemporains et de jouets de qualité, pour tous les âges, tous les styles et tous les budgets. Adultes et enfants seront au paradis !

"Le Festival Jeux de NIM joue pleinement son rôle de guide pour faire des choix intelligents et au meilleur moment", termine l'organisateur.

Parking au centre-ville et accès aisé par la porte d’entrée principale du Parc Tarif d’entrée : 4€ par adulte, 2€ par enfant jusqu’à 12 ans.