Foyer de grippe aviaire découvert à Cordes: Le SPW demande aux particuliers de confiner leurs volailles

Dans nos précédentes éditions, nous signalions qu'un foyer de grippe aviaire avait été détecté au sein d'un élevage de faisans destinés à la chasse à Cordes (Frasnes-lez-Anvaing). La bourgmestre de l'entité ainsi que l'AFSCA avaient confirmé la véracité des faits.

Ce mercredi 26 octobre, les agents du Service public de Wallonie (DNF, DEMNA, Police de l’environnement et Unité anti-braconnage) ont effectivement procédé à une inspection de l’élevage de 2.000 faisans relâchés (en août dernier) comme gibier et à une large prospection sur le terrain.

D’un point de vue sanitaire, il en ressort qu’environ 1.000 faisans ont d’ores et déjà été ramassés par le propriétaire des lieux et évacuées via RENDAC (clos d’équarrissage). Le reste des faisans semblent rester dans un périmètre relativement proche des volières d’où ils ont été relâchés.

"Hormis l'un ou l'autre cas ponctuels (dont une buse), l'impact à ce stade sur la faune sauvage semble limité", indique le SPW. Une vigilance toute particulière est accordée néanmoins aux marais d'Harchies, zone ornithologique de grand intérêt.

En conséquence et en concertation avec l’AFSCA, les mesures cohérentes et proportionnées suivantes vont être prises : afin d’éviter la dispersion des animaux, suspension de la chasse pour une période de quatre semaines (jusqu’au 25 novembre 2022) via arrêté du Gouvernement wallon dans un rayon de 3km touchant les territoires des Communes de Frasnes-lez-Anvaing, Celles et Mont-de-l’Enclus ; l'obligation pour les territoires de chasse concernés de prendre les dispositions pour le ramassage et l’évacuation des faisans morts, sur base du Décret relatif aux déchets en Wallonie.

Une surveillance spécifique sur le terrain par le SPW sera effectuée dans un rayon de 10km afin de suivre le déplacement des faisans malades et la contamination de la faune sauvage par ce foyer de virus de grippe aviaire ; recommandation à l’égard des particuliers présents dans un territoire de 3km autour de Cordes de confiner leurs volailles.