La police de Sylle et Dendre met en garde contre les escrocs du web avec son personnage Hortense Padup

Depuis le 20 octobre 2022 et ce jusqu'au 20 novembre prochain, la police de Sylle et Dendre lance une nouvelle campagne de prévention en matière de criminalité informatique avec le personnage d’Hortense Padup.

Née d’un partenariat étroit entre le PLP d’Enghien et la zone de police, le personnage de BD Hortense Padup n’est pas dupe ! En effet, Hortense, personne âgée, propose différentes astuces pour protéger ses semblables. L'année dernière, elle prévenait avec humour et bienveillance les seniors pour se prémunir des voleurs à la ruse.

La prévention est en effet l’outil le plus adéquat pour venir à bout de ce fléau. Cette fois-ci, des sacs à l’effigie d’Hortense avec des messages préventifs ont été fournis aux boulangeries des six communes de la zone de police. Elles vendront leurs pains avec ce nouveau matériel.

Si le marché des achats en ligne est florissant, le pain reste une denrée de "proximité" achetée chez le commerçant : que ce soit journellement ou occasionnellement le week-end. Les sacs sont illustrés pour retenir l’attention du client, et reprennent les quatre formes habituelles d’escroquerie (téléphone, GSM, mot de passe, internet).

Un concours également organisé



Le texte repris sur ces sacs renvoie au site internet des services de police pour participer à un jeu-concours: Jeu-concours d'Hortense Padup Les escrocs du Web Testez vos connaissances ! (office.com)

"Nous devons trop souvent constater les malversations d'escrocs qui se cachent derrière un écran, un téléphone ou tout autre support informatique, pour dérober à des interlocuteurs trop naïfs ou insuffisamment informés, des montants pouvant aller jusqu'à quelques milliers d'euros", confie notamment la Ville d'Enghien.

En un an, le nombre des PV rédigés pour escroquerie a doublé dans le pays. Les techniques utilisées deviennent de plus en plus sophistiquées et pour certaines d’entre elles, il faudrait n’être réellement pas dupes, pour flairer l’arnaque.