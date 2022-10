Deux chantiers en cours et un qui se termine à Enghien

Plusieurs chantiers importants sont en cours sur le territoire enghiennois. Tout d’abord, au niveau de la rue Coquiane à Petit-Enghien, la circulation est interrompue, sur le tronçon entre la rue Caremberg et la chaussée de Bruxelles, jusqu’au 16 décembre 2022. Ces travaux sont réalisés pour le compte de l’intercommunale IPALLE. Ils consistent en l’installation d’une station de pompage. Celle-ci permettra de récolter les eaux usées des quartiers Caremberg, Houille et Coquiane pour les envoyer dans le collecteur de la chaussée de Bruxelles. Ceci permettra d’assainir le fossé arrivant dans le ruisseau Steenkuppe. Une déviation est mise en place par les rues Caremberg et de Strihoux.

Ce chantier a d'ailleurs été abordé lors du dernier conseil communal. Pour le MR, Florine Pary-Mille a souligné : "Les gens du quartier commencent à être agacés. Un chantier vient à peine de se terminer au passage à niveau et voilà que la rue est de nouveau fermée." Le bourgmestre Écolo, Olivier Saint-Amand, de répondre : "Nous sommes conscients que ce sont des inconvénients pour les riverains, mais c'est un maillon important, car tout ce qui se trouve au nord du chemin de fer ne bénéficie pas d'une épuration des eaux usées qui sont directement déversées dans le fossé. Ce point important a été identifié il y a plus de dix ans. La Ville n'est pas maître dans ce dossier où plusieurs acteurs sont parties prenantes. IPALLE a dû trouver une solution technique et il fallait l'accord d'Infrabel. Cette dernière voulait des garanties, car on va faire passer des canalisations sous les voies de chemin de fer, c'est une prouesse technique et ce n'est pas une mince affaire."

Dans le centre

Autre chantier, dans le centre-ville cette fois : la rue des Six Jetons qui sera en travaux jusqu’au 30 novembre. La circulation et le stationnement sont interdits dans cette artère. Ici, les travaux sont réalisés pour le compte de la Société wallonne des Eaux (SWDE) et comprennent également les raccordements individuels. L’entrepreneur qui effectue les travaux s’efforcera de réduire les nuisances au maximum pour les riverains et dans la mesure du possible de laisser l’accès au garage.