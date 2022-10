Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Pays Vert Le cimetière de Lorette à Ath se dote d’un espace de cérémonies non-confessionnelles Un espace de cérémonies "non-confessionnelles" a été aménagé au cimetière de Lorette ; la salle des fossoyeurs a aussi été revue. P.F.

Des cérémonies non-confessionnelles pourront dès à présent être organisées au sein du cimetière de Lorette, le plus grand de la commune (36 000 m2). Un important chantier vient en effet de se terminer. Un nouvel espace non-confessionnel a été aménagé à l’entrée du cimetière. "Ce cimetière a vu le jour dans les années 1930", explique Florent Van Grootenbrulle, le 2e échevin, en charge des Cimetières notamment. "Le bâtiment a été imaginé par l’architecte Léon Fourdin. Il est divisé en deux parties : l’une est dédiée au (x) fossoyeur(s), l’autre était une ancienne morgue, transformée en un espace de stockage." À la fin de l’année 2019, un chantier de rénovation/transformation a été lancé : la première étape, et non des moindres, consistait en la stabilisation des bâtiments...