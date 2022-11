47 dalles de béton vont être réparées, de Moulbaix à Rebaix, en passant par Ath

"Pas moins de 47 dalles en béton ont été recensées et feront l’objet d’une réfection totale par l’entreprise A2" indique la Ville. "Ce sera le cas avant l’hiver (sauf changement des conditions climatiques) pour la rue Adhémar Maréchal à Moulbaix." Le chantier a dû commencer la semaine dernière.

Deux autres rues devraient également être concernées dans les prochaines semaines: les rues de Soignies (Ath-Maffle) et Princesse Astrid à Rebaix. "Pour la rue de Soignies, cela nécessitera une fermeture temporaire mais complète de la voirie le temps des travaux et du séchage du béton. Dès que les dates exactes d’intervention seront connues, elles seront communiquées de même que les déviations." Voilà déjà de longues années (!) que des dalles doivent être réparées le long de la rue de Soignies. C’est un axe très fréquenté, par des poids lourds notamment, et les riverains doivent subir des nuisances importantes.