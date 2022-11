Prochainement des écuroducs sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing

Depuis quelques années, la commune de Frasnes-lez-Anvaing et le Parc Naturel du Pays des collines (PNPC) ont pour projet de redonner plus d’espace à la biodiversité.

Les zones d’habitats de la faune sauvage se sont retrouvées, au fil du temps, de plus en plus parcellées et rétrécies. Une prise de conscience sociétale de ce problème fait qu’aujourd’hui, de nombreux projets de replantation voient le jour, que ce soit en arbres, en haies, en fruitiers ou en saules têtards… Ces initiatives permettent de reconnecter les espaces verts mais aussi de développer la faune locale.

Cependant, malgré une bonne volonté, l’environnement reste fragmenté par nos axes routiers. Chaque année, malheureusement, des écureuils et autres rongeurs sont écrasés le long de la drève d’Anvaing par exemple.

Afin de remédier à ce problème, Marian Clément, conseiller communal PS, propose donc d’installer des écuroducs sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing. Ce dispositif se base sur le même principe que les tunnels à amphibiens mais dans ce cas-ci, c’est en hauteur que cela se passe. "Cela consiste à tendre une corde dans les arbres à une certaine hauteur afin que les écureuils et rongeurs puissent effectuer la traversée en toute sécurité. Cela contribue également à relier les habitats et les populations d’animaux sauvages", confie le conseiller communal.

"Le Parc naturel du Pays des Collines pourrait également nous apporter son expertise. Dans l’hypothèse où le propriétaire donne son accord, notre groupe propose de débuter par une expérience pilote sur la Drève d’Anvaing. Si l’expérience s’avère concluante, une consultation citoyenne pourrait être lancée afin de définir d’autres endroits à risque sur l’entité".

L’échevin de l’environnement, André Duthy (MR) s’est montré sceptique. "J’habite Anvaing depuis 32 ans et je n’ai jamais observé d’écureuils écrasés. Et quand bien même, je ne vois pas comment on pourrait les guider vers le dispositif".

Le conseil communal a tout de même marqué son accord de principe sur la mise en place d’écuroducs sur le territoire en commençant par la Drève d’Anvaing. Le Collège se charge également de prendre contact avec le propriétaire des arbres le long de la Drève, de s’assurer de la bonne exécution du projet et de prendre contact avec le PNPC afin de profiter de leur expertise.