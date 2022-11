Site de l'Ancien Battard: la commune de Frasnes-lez-Anvaing est en "stand-by"

Fraîchement rénovée, la place de Frasnes est aujourd'hui un lieu moderne et attrayant. Toutefois, lorsqu'on dirige notre regard juste en face, au niveau du site de l'Ancien Battard, le Sympa, et la Petite Julienne, la vue est relativement moins ravissante.

Le conseiller communal Michel Delitte (Horizon Citoyen) a d'ailleurs pointé du doigt, lors du précédent conseil communal, l'état délabré dans lequel l'Ancien Battard se trouve actuellement.

"A l'ancienne station-service, les vitres sont cassées", confie-t-il."L'endroit donnne une mauvaise image pour une commune où il fait bon vivre. Sur place, on retrouve des dégradations pouvant amener à un sentiment d'insécurité et d'insalubrité".

Le parti Horizon Citoyen a également tenu à connaître les avancées de la ZACC Belle-Eau. Le site faisait effectivement l'objet d'une activation pour destination à l'habitat et il y a près de 6 ans, le site de l"Ancien Battard" avait été reconnu comme Site à Réaffecter. Ces deux projets étaient repris dans le Schéma directeur et d'aménagement de "Frasnes 2025", validé par le conseil communal en 2010. Ainsi, le parti Horizon Citoyen a interpellé la majorité sur la situation des différents sites du centre de Frasnes. Il a notamment voulu être informé des intentions du promoteur, quant à la construction d'habitations sur ces terrains pour lesquels la commune a déjà réceptionné provisoirement les équipements communs. D'après André Duthy, échevin de l'Urbanisme (MR), "la commune n'a plus aucun contact avec le promoteur depuis un bout de temps. Le promoteur finance d'autres investissements et a donc mis en pause le projet sur Frasnes". En ce qui concerne le Site de l'Ancien Battard, André Duthy a reconnu que l'endroit avait rencontré quelques déboires. "Nous devons attendre le feu vert de la tutelle pour passer au niveau supérieur. C'est en stand-by et nous n'avons pas le choix". "Les réponses de l'Echevin ne nous ont pas convaincus ni rassurés", a relevé Michel Delitte en fin de séance. "Répondre que la commune n'a plus de nouvelles du promoteur de la ZACC Belle-Eau est un peu facile alors que la commune a des frais et y a placé des caméras de surveillance. "Pour le Battard, nous ne ferons pas de commentaire. La réponse: ce n'est pas nous, c'est la procédure, nous semble un peu facile également. Surtout que cela fait sept ans que ce chantier a débuté !"