Ath-Stambruges : Un roman et des balades au profit d’un projet nature

Un groupe de personnes se côtoyant régulièrement au sein d’un célèbre parc touristique de Belgique lance un projet de protection de l’environnement, de la faune et de la flore pour un départ au Sénégal en janvier 2024 !

Cette belle initiative démarre par quelques échanges autour d’une proposition faite par le président de l’asbl Solidarité Belgique Sénégal lui-même : Lionel Croes est bien à l’origine de ce projet Nature lancé auprès de ses collègues durant cet été 2022. Réalisateur du film Sama Rak et écrivain d’un premier tome d’une saga du Lion Noir, les bénéfices de ses écritures sont reversés aux projets de l’association pour la construction de puits, de classes, etc... L’objectif premier de cet élan de solidarité est de venir en aide aux populations locales des régions côtières du Sénégal, en visant un départ tout particulier à partir du village de Toubab Dialaw…

De la reforestation à la sensibilisation

Les plans d’action visés lors de ce voyage portent sur l’interaction auprès des pêcheurs mais surtout auprès de la jeune génération à la compréhension du danger immédiat de la pollution des océans par les plastiques, d’une déforestation importante des mangroves (cause principale : création de bassins d’aquaculture, besoin en bois de chauffage et de construction,…), danger d’extinction critique de certaines espèces animales au Sénégal comme les lycaons (considérés comme nuisibles pour les éleveurs) ou les gazelles de Dama (l’occupation de son territoire par l’homme et le surpâturage du bétail domestique sont un réel problème pour la plus grande gazelle africaine).

En novembre 2022, un atelier d’écriture va se dérouler pour l’écriture de Sama Rak – La légende du lycaon. Le but de l’ouvrage sera de sensibiliser au risque de disparition du canidé africain. Le roman sera le prequel du long métrage Sama Rak réalisé par Lionel Croes, lauréat du trophée des Belges du bout du monde de la RTBF. Les bénéfices de sa vente reviendront au projet de construction d’un centre de sensibilisation.

Un groupe Facebook, intitulé Projet nature Solidarité Belgique Sénégal, s’est ouvert depuis début septembre et rend compte des différentes activités proposées par ces bénévoles : une vente de pizzas, de romans et de badges a déjà permis l’ouverture d’une cagnotte de plus de 2500 euros mais… ce n’est qu’un début car un programme bien chargé vous attend durant ces 15 prochains mois : un calendrier de balades mensuelles, deux marchés de Noël à Stambruges, ventes comme des bracelets, porte-clés, produits ménagers, thés, minéraux, tableaux…

Si l’envie vous prend d’aider ces personnes exceptionnellement motivées dans leur projet de bénévolat, rejoignez-les sur Facebook : Projet Nature Solidarité Belgique Sénégal ou visitez le site de https://www.solbelsen.org/