Les zones blanches, bientôt de l’histoire ancienne à Frasnes-lez-Anvaing

L’accès à internet est devenu essentiel pour de nombreuses familles, tant sur le plan des relations sociales que pour le shopping en ligne, des divertissements, des sources d’information ou pour des motifs professionnels (télétravail).

Il est important que tous les citoyens soient égaux dans l’octroi de ce service, notamment en région rurale, ce que l’Union Européenne a rappelé récemment.

"L’installation du réseau 4G sur l’entièreté de notre territoire est souhaitée depuis longtemps, … promise depuis mai 2018, lors de la visite à Frasnes-lez-Anvaing du Vice-premier Ministre Alexander De Croo, alors chargé de l’agenda numérique, accompagné de l’opérateur Proximus et de Thessares", a indiqué Jacques Dupire, lors du dernier conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing.

"La suppression de la taxe sur les pylônes d’antennes GSM, par la Région Wallonne devait permettre d’investir pour supprimer les zones blanches", a poursuivi le conseiller communal Indépendant. "Ces promesses sont restées sans suite, puisque des zones blanches couvrent encore plus de ¼ de notre espace communal. Et pourtant, le programme électoral du MR et la déclaration de politique communale confirmaient cet engagement envers le citoyen. Pire encore, l’opérateur après avoir envisagé l’installation de paraboles avec faisceaux hertziens, semble maintenant plus intéressé par l’installation de la 5G,…plus rentable !"

Lors du Conseil communal d’avril 2020, le collège avait cependant affirmé qu’il n’y avait aucun projet d’installation de la 5G à Frasnes-lez-Anvaing. Depuis lors et selon un article de Sud-Presse du 26 juillet 2022, des tests ont été effectués à Frasnes-lez-Anvaing et la Bourgmestre avait alors déclaré ne pas être opposée à l’installation d’antennes 5G…

"Personnellement, j’estime qu’un accès 4G performant partout est possible, en utilisant les moyens techniques disponibles actuellement. Les opérateurs savent le faire et doivent le faire ! La 5G doit être réservée aux zones d’activités économiques", a relevé Jacques Dupire.

Carine De Saint-Martin, bourgmestre de l’entité (MR) a bien confirmé que la 5G n’était pas à l’ordre du jour sur Frasnes-lez-Anvaing. "Durbuy est la seule ville Wallonne a en avoir".

Par ailleurs, elle a annoncé que l’opérateur VOO avait rentré un appel à projet composé en trois parties. Des travaux débuteraient déjà en 2023 afin de supprimer les zones blanches sur l’entité. Une bonne nouvelle pour les citoyens qui peinent à avoir accès à Internet.