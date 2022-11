Remise à neuf des hydrants au sein de la commune de Frasnes-lez-Anvaing

Souvent dissimulés par des herbes ou autres éléments de la nature, les hydrants peuvent pourtant sauver des vies. Ainsi, la SWDE (La Société Wallonne des Eaux) propose, sur le budget 2022, d’effectuer un contrôle complet (visuel et hydraulique) d’un lot de 710 hydrants sur 1810 présents sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing dont le coût est estimé à 47.654 euros.

Lors du conseil communal, l’unanimité a voté pour l’allocation au budget 2022.

Michel Devos, chef de groupe PS, s’est demandé pourquoi seulement 710 et non pas un nombre plus conséquent, par exemple la moitié d’hydrants présents sur l’entité. "Dans un souci d’économie et de délais d’exécution, ne peut-on pas faire l’économie de la commande 2022 en postposant le début de la collaboration (convention) avec la SWDE au 1er janvier 2023 ? Nous ne comprenons pas la précipitation du Collège de vouloir effectuer une 1ère commande en cette fin d’année et pour seulement 710 hydrants alors que la convention n’est pas signée et qu’il reste deux mois en 2022".

Pour la majorité, cela n’est pas possible étant donné que la SWDE effectue un travail préparatoire et inspecte chaque endroit où se trouve un hydrant.

Par ailleurs, quatre villages ont d’abord été choisis afin de bénéficier d’un contrôle complet. "Pourquoi ceux-ci alors que la commune de Frasnes-lez-Anvaing est composée de 13 villages ?" s’est questionné Michel Devos.

"C’est une proposition de la SWDE et non de la commune", a répliqué Carine De Saint-Martin, bourgmestre de l’entité (MR).

"Cela concerne le bon fonctionnement et l’entretien des bouches d’incendie, des bornes de signalisation ainsi que des appareils et conduites hydrauliques équipant les réserves en eau, cela rejoint ce que nous réclamions depuis des années", a confié Michel Delitte, chef de groupe Horizon Citoyen.

Une décision que risque d’apprécier les habitants de Frasnes-lez-Anvaing ainsi que les services de secours.