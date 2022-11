Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Pays Vert La taxe sur les piscines privées est abrogée à Chièvres Mercredi dernier, le Conseil communal a été invité à approuver l’abrogation de la taxe sur les piscines privées ; une taxe qui rapportait environ 10 000 € par an à la Commune. « Cette taxe est discriminatoire », a indiqué le bourgmestre Olivier Hartiel. « L’abroger est une manière de récompenser ceux qui font vivre notre économie locale en restant à Chièvres, plutôt que de partir en vacances ailleurs. » P.F. Pour Zoé Delhaye, «abroger une taxe dans ce contexte de crise est paradoxal». ©ÉdA – 50779543429

Zoé Delhaye, membre de l’opposition MR et ancienne échevine des Finances, s’est abstenue sur ce point. "Je tiens à préciser que je n’entends pas réagir au nom du groupe MR ", a-t-elle indiqué. "Abroger une taxe ne me pose aucun problème ; je suis même favorable. Cependant, nous sommes aujourd’hui dans un contexte de crise économique, climatique et de finances publiques. 2/3 des réserves de la Commune sont utilisés. Je trouve cela paradoxal d’abroger une taxe dans une situation financière pareille. Ce...